Naftni derivati od jutri dražji

24.2.2025 | 13:50

Ljubljana - Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 25. februarja 2025, do vključno ponedeljka, 10. marca 2025, znašale 1,538 evra za liter bencina, 1,598 evra za liter dizelskega goriva in 1,198 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49693 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,538 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,535 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 76,90 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,618 evra na liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45878 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,598 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,586 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 79,90 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,680 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,19522 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,198 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,184 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1198 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni treba odšteti okoli 1,301 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1301 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evrov.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (PISRS) izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.

