V Krškem vzpostavljen posodobljen sistem za merjenje kakovosti zraka

24.2.2025 | 13:10

Merilnik kakovosti zraka pri OŠ Jurija Dalmatina Krško (Foto: MOK)

Krško - Mestna občina Krško je vzpostavila posodobljen sistem za merjenje kakovosti zraka. Kot so sporočili z občine, so namestili tri merilne naprave, in sicer pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, pri Srednji šoli Krško in na križišču Ceste 4. julija in ulice Ob potoku na Vidmu.

Namen sistema je predvsem spremljanje količine prašnih delcev v zraku (PM10, PM2.5, PM1), postaje pa bodo beležile tudi podatki o količini ozona (O 3 ), dušikovega dioksida (NO 2 ), smer in hitrost vetra ter meteorološke parametre, kot so temperatura, vlaga in zračni tlak. Dostop do podatkov je možen preko spletne strani Mestne občine Krško oz. neposredno na povezavi. Z vzpostavitvijo posodobljenega sistema je Mestna občina Krško prisluhnila željam občanom po tovrstnem nadzoru kakovosti zraka.

Kaj so prašni delci in zakaj so lahko nevarni?

Prašni delci so mikroskopski delci trdne ali kapljevinske snovi v ozračju. Lahko so naravnega izvora (npr. prah, cvetni prah) ali posledica človeških dejavnosti (npr. izpusti iz industrije in prometa). Glede na velikost jih delimo na grobe (PM10), fine (PM2.5) in ultrafine delce (PM1).

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ima onesnaženost zraka z delci pomemben vpliv na zdravje ljudi, kar se kaže kot bolezni dihal, srca in ožilja, bolezni prebavil in živčevja, pa tudi kot drugi učinki, npr. prezgodnji porod ali nizka porodna teža.

Povišane ravni delcev v zraku se pojavljajo predvsem pozimi, in sicer najpogosteje v urbanih središčih, ko se cestnemu prometu in industrijskim virom priključijo še dodatni viri, kot so kurišča in neugodni podnebni pogoji. V primeru povišane vrednosti delcev občankam in občanom svetujemo, da upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer da omejijo bivanje na prostem, namesto prometnic izberejo park ali gozd, bivalne prostore prezračujejo ob najnižjih vrednostih delcev v zraku, v primeru kašlja ali pomanjkanja sape zmanjšajo fizične napore.

Neugodna napoved za danes

V večjem delu države je mogoče danes in v torek pričakovati preseganje dnevne mejne vrednosti trdih delcev PM10. Izboljšanje kakovosti zraka je mogoče pričakovati šele v sredo, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Visoke ravni delcev PM10 so predvsem posledica povečanih izpustov in vremenskih razmer, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah, pravijo na Arsu. Predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka na njihovi spletni strani in prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Danes bo sicer večinoma oblačno, ponekod bo rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od sedem do 14 stopinj Celzija. Tudi v torek bo pretežno oblačno, popoldne bo v zahodnih krajih pričelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do šest, najvišje dnevne od osem do 13 stopinj Celzija. V sredo bo oblačno, sprva bo deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa se bodo padavine širile proti vzhodu.

