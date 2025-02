dolenjska

Starši želijo dodaten jutranji vlak

24.2.2025 | 11:55 | Rok Nose

Starši iz trebanjskega konca izpostavljajo, da zjutraj v smeri proti Novemu mestu vozi le en vlak, s katerim dijaki pravočasno pridejo na prvo šolsko uro – Slovenske železnice: Zaradi infrastrukturnih omejitev dodaten vlak ni mogoč – Pobudo staršev podpira tudi Občina Trebnje

Starši iz trebanjskega konca se zavzemajo, da bi proti Novemu mestu v jutranji prometni konici vozil še en vlak. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Veliko dijakov iz Temeniške in Mirnske doline za prevoz v srednjo šolo v Novo mesto uporablja vlak. Njihovi starši izpostavljajo, da zjutraj vozi le eden, s katerim otroci pravočasno pridejo na prvo šolsko uro. Zaradi tega je na njem velika gneča, zato so starši na Slovenske železnice naslovili pobudo o dodatnem vlaku na relaciji Grosuplje–Novo mesto, z odhodom iz Trebnjega okoli sedme ure zjutraj.

Prepričani so, da bi bilo to nujno uvesti, saj veliko dijakov pa tudi zaposlenih in starejših dnevno gravitira proti Novemu mestu, vozni red vlakov v glavni jutranji konici pa po njihovem mnenju ni najboljši. Vlak, ki na trebanjsko postajo pripelje nekaj po šesti uri zjutraj, je običajno že precej zaseden s potniki zahodno od Trebnjega, izpostavljajo. »Prvi vlak sicer vozi iz Trebnjega proti Novemu mestu ob 5.47 (pride le iz Sevnice), kar pa je zelo zgodaj za dijake. Naslednji vlak iz Grosuplja odpelje ob 7.15, v Novo mesto pa pride ob 8.46, kar je za dijake prepozno, saj večina prej začne pouk. Iz Trebnjega gre proti Novemu mestu (prav tako iz Sevnice) še en vlak ob 7.31 s prihodom v Novo mesto ob 7.53, toda tudi ta je prepozen za pravočasen prihod do začetka pouka. Poudariti velja, da je še nedolgo nazaj ta vlak odpeljal iz Trebnjega okoli 7. ure in tako so dijaki, ki so pouk začeli pozneje, lahko šli od doma nekoliko pozneje in še vedno pravočasno prispeli v Novo mesto,« pravijo starši. Ob tem spomnijo, da so včasih iz Trebnjega odpeljali kar trije dobro zasedeni vlaki, in sicer ob 6.10, 6.35 in 7.05.

Tudi po šoli, ko gredo dijaki domov, so vlaki zelo polni. Starši iz trebanjskega konca so se že septembra obrnili na občine Trebnje, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Ivančna Gorica in Grosuplje ter na nekatere srednje šole v Novem mestu, ki so jih podprle v njihovi nameri. Na sestanku v Ljubljani so predstavnike Slovenskih železnic in Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa seznanili s težavami in jim tudi predstavili pobudo o dodatnem vlaku na relaciji Grosuplje–Novo mesto.

»Podali smo tudi rešitev oz. časovnico dodatnega vlaka na relaciji Grosuplje–Novo mesto, ki je po našem mnenju vzdržna, narejena s strani železniškega projektanta. Predlagano rešitev so predstavniki Slovenskih železnic ocenili kot dobro pripravljeno in dovolj strokovno, nato pa so nam predstavili vse težave, ki jih imajo z umestitvijo dodatnega vlaka v vozni red, in sicer ni garnitur, garnitura nima kje počakati, garnitura nima kdaj priti na izhodiščno postajo in drugo,« povedo starši, ki so vseeno upali, da se bo kaj premaknilo. A pred meseci so od Slovenskih železnic dobili odgovor, da zaradi infrastrukturnih omejitev vožnja dodatnega vlaka v smeri proti Novemu mestu ni mogoča. »Menimo, da naše pobude niso ustrezno preučili, razumemo pa, da se stvari ne morejo rešiti na kratek rok, zato pričakujemo, da se bodo v naslednji fazi aktivneje vključile tudi občine. Slovenske železnice morajo pobude za spremembe v voznih redih prejeti do konca februarja, če jih želijo vnesti v spremenjen vozni red, ki se običajno spreminja v decembru,« še dodajajo starši. Na sestanku v Ljubljani so jim zelo jasno povedali, da tovrstne pobude niso stvar posameznikov, ampak občin in tudi srednjih šol.

OBČINA TREBNJE BO PODALA POBUDO

Trebanjska županja Mateja Povhe pravi, da so pobudo staršev podprli že septembra, zdaj pa bodo do konca februarja tudi sami na Slovenske železnice naslovili predlog za uvedbo dodatnega jutranjega vlaka proti Novemu mestu. To bi bilo dobrodošlo, saj se je po besedah županje število prebivalcev v zadnjih petih letih povečalo za pet odstotkov, generacije osnovnošolskih otrok so vse številčnejše, večina pa jih potem šolanje nadaljuje v Novem mestu.

DODATEN VLAK NI MOGOČ

Obrnili smo se na Slovenske železnice, na katerih zatrjujejo, da žal zaradi infrastrukturnih omejitev in polne zasedenosti proge v prometnih konicah vožnja dodatnega vlaka v smeri Novega mesta ni mogoča. »Progo je namreč treba obravnavati celostno in ne le delno, saj je treba zadostiti potrebam prevozov v kraje, kot so: Metlika, Novo mesto, Ivančna Gorica, Ljubljana, kar prinaša nemalo izzivov. Proga Ljubljana–Novo mesto–Metlika je namreč enotirna, z omejenimi možnostmi srečanja nasproti vozečih vlakov. Zaradi del na investicijskem projektu Potniški center Ljubljana pa ima sama postaja Ljubljana zmanjšano propustnost (manjše število prevoznih tirov in peronov, krajši tiri …), kar še dodatno omeji ves manevrski prostor,« je sporočila Tea Šavor, ki je na Slovenskih železnicah zadolžena za stike z javnostmi. Dodala je še, da se na omenjeni progi vozni red vlakov z začetkom šolskega leta ni spremenil, šole in tudi občine pa niso dale pobude o njegovi prilagoditvi.

‹ nazaj