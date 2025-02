šport

Nika Glojnarič znova hitra na ovirah

24.2.2025 | 10:50 | R. N.

Novo mesto - Olimpijski center Novo mesto je v soboto in nedeljo gostil državno dvoransko prvenstvo v atletiki. Odličja je osvojilo tudi kar nekaj atletov in atletinj z našega konca, na najvišjo stopničko pa so stopili Nika Glojnarič (Brežice), ki je bila najhitrejša na 60 m z ovirami, Jošt Žnidaršič (Krka) je zmagal v teku na 1.500 m, Luka Zupanc (Viva) pa je bil najboljši v skoku s palico.

Nika Glojnarič je bila v teku na 60 m z ovirami po pričakovanjih najhitrejša. (Foto: R. N.)

Glojnarič je v kvalifikacijah tekla 8,08 kar je njen najboljši letošnji izid, v finalu pa je bila tri stotinke počasnejša. Po njenih besedah z zimsko sezono ni najbolj zadovoljna, zato se je zelo razveselila dobrega rezultata. Le za tri stotinke je zaostala za osebnim rekordom. »Imela sem kar nekaj tekem, ko enostavno nisem uspela dobro teči. Mislim, da je bilo to veliko povezano tudi z glavo, kajti ko enkrat vidiš, da ti ne gre, začneš kar malo obupavati nad sabo. Enostavno sem se morala psihično in fizično spočiti. Po balkanskem prvenstvu, kjer sem slabo nastopila, sem bila kar malo na tleh. Zato danes nisem pričakovala tega rezultata, kajti celo sezono se mi teki niso poklopili,« je povedala Nika Glojnarič, ki je po kvalifikacijskem teku kar žarela od veselja.

Tudi v finalu je dobro nastopila. »Štartala sem dobro, malo me je potem med tekom na dveh ovirah zaneslo, zato sem izgubila nekaj stotink sekunde. Nič, grem pozitivno naprej, samozavestna, da lahko tečem hitro, imam pa še kar nekaj prostora za napredek. Upam, da se uvrstim na evropsko dvoransko prvenstvo, kjer bo cilj, da popravim najboljši letošnji izid,« je še dodala Glojnarič.

Atlet novomeške Krke Jošt Žnidaršič je bil s 4:01,61 najhitrejši na 1.500 m, najbližji zasledovalec Lan Martin Cirman (Akademsko atletsko društvo Slovan) je za njim zaostal za več kot šest sekund, tretji pa je bila Tjaš Pelko (Sevnica).

Jan Radakovič je zmagal v svoji skupin teka na 200m, skupno pa je bil tretji. (Foto: R. N.)

V skoku s palico sta prednjačila člana brežiškega kluba Viva. Luka Zupanc je v tretjem poskusu preskočila 502 cm, medtem ko je bil Jak Rovan na tej višini neuspešen. Pred tem je uspešno preskočil 482 cm.

Na 200 za člane zaradi bolezni ni bilo domačega aduta Matevža Šuštaršiča, s tretjim mestom pa je z 21,91 presenetil njegov klubski kolega Jan Radakovič. Najhitrejši je bil Andrej Skočir (Žak), ki je zmagal z 21,35.

Novomeški atleti so bili v ospredju tudi v teku na 3000 m. Matija Rizmal je bil z 8:28,79 drugi, Jošt Žnidaršič pa z 8:36,38 tretji. Zmagal je Jakob Medved (Špoprtno društvo Tek je lek), ki je v cilj prišel s časom 8:25,82.

Tudi v suvanju krogle je novomeški klub osvojil dve medalji. Jan Duhovnik je bil drugi (14,20), tretji pa Jaka Hace (12,86), kroglo pa je najdlje sunil Blaž Zupančič (Žak), ki je zmogel 17,78 m.

Med članicami je dvakrat na zmagovalni oder stopila Urša Matotek (Dolenjske Toplice), ki je bila tako v skoku v daljino (5,85 m) kot troskoku (12,53) druga. Katarina Sadek (Viva) pa je bila s preskočenimi 360 cm tretja v skoku s palico. Zanesljivo je zmagal Tina Šutej (Kladivar), ki je letvico preskočila na višini 460 cm.

* Izidi, prvi dan:

* moški:

- 60 m:

1. Anej Čurin Prapotnik (Ptu) 6,76

2. Andrej Skočir (ŽAK) 6,90

3. Staš Lin Lorbar (PMb) 6,98

- 400 m:

1. Rok Ferlan (Tri) 47,04

2. Ian Matic Guček (Kla) 47,14

3. Lovro Mesec (ŽAK) 47,23

- 1500 m:

1. Jošt Žnidaršič (Krk) 4:01,61

2. Lan Martin Cirman (Slv) 4:07,79

3. Tjaš Pelko (Sev) 4:08.96

- višina:

1. Sadro Jeršin Tomassini (ŽAK) 2,01

2. Lovro Zorc (ŽAK) 1,98

3. Juš Smole (Kro) 1,98

- daljina:

1. Klemen Modrijančič (ASB) 7,26

2. Tan Černigoj (ŽAK) 7,21

3. Dino Subašić (Vel) 7,13

* ženske:

- 60 m:

1. Lucija Potnik (Rad) 7,40

2. Zala Istenič (ŽAK) 7,46

3. Joni Tomičić Prezelj (OLi) 7,57

- 400 m:

1. Karolina Zbičajnik (PMb) 54,14

2. Maja Pogorevc (SlG) 54,69

3. Ajda Kaučič (PMb) 55,25

- 1500 m:

1. Gaja Kovačec (Šta) 4:48,24

2. Klara Močnik (Pap) 4:50,38

3. Nina Rotar (Slv) 4:51,40

- palica:

1. Tina Šutej (Kla) 4,60

2. Vita Benedetič (Gor) 4,00

3. Karolina Sadek (Viva) 3,60

- daljina:

1. Maja Bedrač (Ptu) 6,11

2. Urša Matotek (DTo) 5,85

3. Hanna Paulina Navodnik (SlG) 5,78

* Izidi, drugi dan:

* moški:

- 200 m:

1. Andrej Skočir (ŽAK) 21,35

2. Maj Žak Janža (ŽAK) 21,75

3. Jan Radakovič (Krk) 21,91

- 800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:48,03

2. Anže Svit Požgaj (Slv) 1:48,15

3. Benjmin Lokošeljac (NAK) 1:49,06

- 3000 m:

1. Jakob Medved (TJL) 8:25,82

2. Mitja Rizmal (Krk) 8:28,79

3. Jošt Žnidaršič (Krk) 8:36,38

- 60 m ovire:

1. Filip Jakob Demšar (ŽAK) 7,81

2. Jakob Praprotnik (ŽAK) 8,30

3. Marko Pepelnak (Kla) 8,40

- 4 X 400 m:

1. Triglav Kranj 3:17,29

2. ŽAK Ljubljana 3:17,93

3. Poljane Maribor 3:18,62

- palica:

1. Luka Zupanc (Viva) 5,02

2. Jak Rovan (Viva) 4,82

3. Maj Bizjak (Tri) 4,62

- troskok:

1. Martin Medvešek (Kla) 15,04

2. Maj Turk Cizera (Gor) 14,67

3. Gašper Dovšak (ŽAK) 14,23

- krogla:

1. Blaž Zupančič (ŽAK) 17,78

2. Jan Duhovnik (Krk) 14,20

3. Jaka Hace (Krk) 12,86

* ženske:

- 200 m:

1. Lucija Potnik (Rad) 24,11

2. Pika Bikar Kern (ŽAK) 24,13

3. Karolina Zbičajnik (PMb) 24,20

- 800 m:

1. Hana Grobovšek (Kra) 2:06,05

2. Njoki Amelie Šulc (Slv) 2:11,01

3. Gaja Kovačec (Šta) 2:15,82

- 3000 m:

1. Lea Haler (ŽAK) 9:44,26

2. Dora Suljanović (ŠL) 9:52,14

3. Klara Močnik (Pap) 10:09,25

- 60 m ovire:

1. Nika Glojnarič (Bre) 8,11

2. Lana Andolšek (Kra) 8,21

3. Hana Sekne (Kra) 8,50

- 4 X 400 m:

1. Poljane Maribor 3:44,90

2. ŽAK Ljubljana 3:46,13

3. Pomurje 4:11,06

- višina:

1. Eva Sevčnikar (Vel) 1,68

2. Iris Breganski (Slv) 1,66

3. Daša Lenko (Kla) 1,55

- troskok:

1. Anja Maraž (Kro) 12,72

2. Urša Matotek (DTo) 12,53

3. Nika Jordan Cujnik (DTo) 12,34

- krogla:

1. Nuša Lužnik (SlG) 13,78

2. Veronika Domjan (Ptu) 12,69

3. Hana Urankar (Kla) 11,50

