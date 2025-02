kronika

Vlamljali v hiše, avtomobile, vikende ...

24.2.2025 | 09:00 | B. B.

Brežiški policisti so v noči na soboto v Brezini kontrolirali voznika osebnega avtomobila Ford S Max in vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 27-letni voznik, ki se mu na podlagi sodišča izvršuje ukrep začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Med kontrolo prometa na Belokranjski cesti v Črnomlju so policisti v petek nekaj po 22. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika mopeda. Med postopkom so ugotovili, da 64-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,47 miligrama alkohola (0,98 g/kg). Moped so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Padec kolesarja

Šentjernejski policisti so bili v soboto obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Zbrali so obvestila in po prvih ugotovitvah je 32-letnik kolesaril iz smeri Mršeče vasi proti Rojam. Pri naselju Roje naj bi na cesto nenadoma pritekel pes, kolesar pa je izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Okoliščine policisti še preverjajo.

Vlomi in tatvine

Z gradbišča na območju Velike Loke je med četrtkom in petkom nekdo odtujil opažne plošče. Izvajalec del ocenjuje, da je oškodovan za 1.200 evrov.

Med četrtkom in soboto je v Družinski vasi nekdo vlomil v pomožna objekta in odtujil pihalnik za listje, motorno žago, akumulator in posodo z gorivom. Lastnika je oškodoval za 1.500 evrov.

V soboto okoli 14.30 je na parkirnem prostoru na Otočcu nekdo vlomil v osebni avtomobil. Pri dejanju ga je zalotila oškodovanka, zato je pobegnil in ni ničesar odtujil.

Oškodovanka je brežiške policiste obvestila, da je v zadnjih dveh mesecih neznanec v Gornjem Lenartu vlomil v počitniško hišo. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med petkom in soboto je v naselju Velika Cikava v Novem mestu neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Srebrničah je v soboto med 15.30 in 16.15 nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz torbice za sedežem odtujil denarnico z dokumenti, denarjem in bančno kartico s priloženo PIN kodo. Storilec je kasneje opravil dvig gotovine na bankomatu. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.600 evrov škode.

V Šentjerneju je v soboto nekaj po 22. uri neznanec vlomil v poslovne prostore. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil in je po sprožitvi alarma pobegnil.

V noči na nedeljo je na dvorišču stanovanjske hiše v Metliki neznanec poškodoval lak na štirih osebnih avtomobilih. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti so med vikendom na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Rakovec, Obrežje, Slovenska vas, Loče, Podgračeno) izsledili in prijeli 11 državljanov Bangladeša, deset državljanov Kitajske, devet državljanov Egipta, sedem državljanov Afganistana, šest državljanov Nepala, šest državljanov Indije, tri državljane Turčije, dva državljana Pakistana, državljana Šrilanke, državljana Sierra Leone in državljana Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

‹ nazaj