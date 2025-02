dolenjska

Jožica, Marko, Jožefa in Branka za kruh dosegli prav vse točke

24.2.2025 | 08:25 | Besedilo in foto: L. Markelj

Škocjan - Vse več gospodinj kruh peče doma, vse več pa se jih tudi opogumi in ga prinese v oceno na razna tekmovanja. Na 15. društveno ocenjevanje in razstavo kruha v organizaciji Društva podeželskih žena Škocjan je prispelo rekordno število hlebcev domačega kruha – kar 131 in sicer v sedmih kategorijah glede na vrsto moke in ostalih sestavin.

Najboljši štirje v peki kruha v Škocjanu (od leve proti desni): Jožica Lindič, Marko Kirar, Jožefa Tršinar in Branka Matko.

K sreči sta razstava in zaključna prireditev prvič potekali v novem Kulturnem centru Škocjan, kar pomeni, da je bilo dovolj prostora za ogled kruhov v avli doma in nič več stiskanja v utesnjeni dvorani Metelkovega doma.

A ni vse večje le število sodelujočih v peki kruha, tudi kvaliteta iz leta v leto raste in tako je 9-članska strokovna komisija podelila kar 90 zlatih priznanj, 26 srebrnih in 15 bronastih.

Najboljši kruh z vsemi 80 možnimi točkami so spekli kar štirje sodelujoči, vsi iz Škocjana: Jožefa Tršinar iz Gorenjih Dol, Branka Matko iz Malih Poljan, Jožica Lindič iz Dolnje Stare vasi ter Marko Kirar iz Dobruške vasi. Vsi so se na tekmovanjih preizkusili že večkrat in prejeli tudi že zlata priznanja, a nikoli še z vsemi točkami, tako da je bilo veselje res veliko.

Peče ga od malih nog

Zmagovalni hlebci - lepi in dobro!

Jožefa Tršinar, ki je spekla ajdov kruh z orehi, peče kruh od malih nog, še iz osnovne šole. Mama ji je umrla, doma pa šest otrok in oče, zato so se morala dekleta hitro navaditi na vsa gospodinjska dela, tudi na kuho.

»Če ni bilo drugega, sem zmešala koruzno moko, ki je bila pri hiši, pa smo imeli kruh. Učila sem se z izkušnjami, nikamor se nisem šla učit,« pove Jožefa, ki je bila tudi kuharica na mnogih ohcetih. Pri »zlatem« ajdovem kruhu z orehi je dala 30 odstotkov ajdove moke, ostalo čisto bele, mleka pa le toliko, da je razmočila kvas. »Ajdovo moko poparim in treba je paziti na pravo količino tekočine, da se moka lepo razmeša in ne ostane v kepicah,« opozori. Do sedaj je sodelovala prav na vseh ocenjevanjih v Škocjanu in dosegala visoka priznanja.

Edini moški med najboljšimi

Najboljši štirje v družbi župana Jožeta Kaplerja, Irene Ule, Albine Mlakar, Blaža Košaka.

Marko Kirar dokazuje, da kruh ni le domena žensk. Na tekmovanjih v peki kruha sodeluje že sedem let, tako v Škocjanu kot v Beli Cerkvi, največkrat s kruhom iz vinskih droži modre frankinje, zadnja leta pa s čebulnim kruhom, kjer je lani prejel plaketo za tri zlata priznanja zapovrstjo, tokrat pa zlato priznanje za prav vse točke.

»Res sem vesel, zdaj pa ne vem, če bom še sodeloval,« nasmeje Marko, ki kruh rad peče tudi doma, čeprav je tudi njegova žena Nada izvrstna gospodinja in je za kruh že prejela tudi zlato priznanje z vsemi točkami. Učiteljico je torej Marko imel kar doma.

Uči že hčerko

Obiskovalci so uživali v razstavi kruha v avli kulturnega centra.

Branka Matko, ki tudi rada sodeluje tako na domačem ocenjevanju kruha kot drugod, rada peče različne vrste kruha, tokrat pa si je znova zadala težjo nalogo oz. velik izziv, saj je spekla dva pisana kruha: pisani kruh z moke grozdnih pečk in brusnicami ter pisan kruh z bučnim oljem in bučnimi semeni.

»Ni enostavno narediti hlebca, lažje je narediti tak kruh kot potico. Zato sem zelo ponosna na oba izdelka, zlasti seveda na zadnjega, ki je prejel zlato priznanje z vsemi možnimi točkami,« pove Branka, ki je znana zlasti po slanih tortah in še mnogih drugih dobrotah, ki jih pripravlja v okviru svoje podjetniške dejavnosti. Svoje znanje v peki kruha pa že prenaša tudi na hčerko Katarino, ki je stara le deset let, pa je tokrat v oceno že prinesla dva hlebca kruha: pšeničnega in prazničnega in za oba dosegla zlati priznanji.

Že trikrat najboljša

Ko so bili na oder povabljeni prejemniki zlatih priznanj - kar 90! - je bilo pol dvorane prazne.

Prvič pa vseh točk ni dosegla Jožica Lindič, ki se že vrsto let udeležuje tekmovanj v peki kruha in v glavnem dosega zlata priznanja.

»Tretjič sem bila super zlata, tokrat za čebulni kruh. Sem pa pekla že različne vrste. Peke kruha sem se učila kar sama, s prakso, knjigami….,« pove Jožica, ki obvlada tudi peko kruha v krušni peči. Pri njih doma skoraj ni mogoče dobiti kruh iz trgovine, ali pa zelo redko. »Vesela sem, da moj kruh ne pohvalijo le domači, ampak da z njim prepričam tudi komisijo,« odkrito pove Jožica, ki bo zagotovo še sodelovala na ocenjevanjih.

Kaj velja še popraviti?

Blaž Košak, predsednik ocenjevalne komisije

Pohvalnih besed o kruhih v Škocjanu je bil predsednik strokovne ocenjevalne komisije Blaž Košak (kruh so ocenjevale tri tričlanske komisije), ki je dejal: »Kruhi so bili lepih oblik, kar največ šteje je, da so bili okusni in slastni, vidi se, da vanje vnašate svojo pozitivno energijo. Vse pohvale za trud in peko kruhov v krušni peči. Poudaril je, da ni lepšega vodnja po hišo, kot ko zadiši po sveže pečenem kruhu, zato velja vztrajati.V ocen so prišli tudi pšenični kruh s krompirjem, krompirjev, korenčkov, zeliščni, pirin, krih s semeni, kruh z aronijo, kruh z ocvirki itd.

Je pa Košak opozoril tudi na nekaj napak, ki jih velja odpraviti v prihodnje: previden je treba biti pri doziranju soli, ki jo je najbolje kar stehtati; paziti je treba na ustrezno temperaturo pečice in da na kruhu ni tujih, nezaželenih vonjev, kot so postana moka, prašek, ipd. Kruh je treba zamešati z dovolj veliko količino vode, sicer bo čvrst, ga dovolj zgnesti, kar je pomembno zlati pri mešanju različnih mok in peki z raznimi dodatki; treba je biti pazljiv pri vzhajanju. Komisija je pogrešala večjo prazničnost pri prazničnih kruhih.

Znanje iz roda v rod

Irena Ule in Jože Kapler

Na dni, ko ni bilo kruha na pretek, je v nagovoru spomnila predsednica Društva kmetic Slovenije Irena Ule in želela, da tega ne doživijo naši vnuki. »Mi znamo ravnati s kruhom in tam, kjer je odnos do kruha, je tudi odnos v družini drugačen. Želim, da je domač kruh vedno na mizi in tako dober odziv na ocenjevanje, kot je v Škocjanu, ter da sodelujejo tudi najmlajši pove, da ste članice društva dosegle svoj namen, da se peka kruha prenaša iz generacije v generacijo. Saj recepti se dobijo, a ljubezen gre od človeka do človeka,« je dejala.

Albina Mlakar, predsednica DPŽ Škocjan

»Čestitke in pohvale vsem, ki so prinesli kruhe v ocenjevanje, saj s tem bogatimo naše znanje in ga prenašamo na mlajše rodove,« je povedala predsednica Društva podeželskih žena Škocjan Albina Mlakar. In res je bilo med sodelujočimi dosti mladih deklet in celo otrok – sodelovale so skupine iz škocjanskega vrtca Radovednež, šmarješkega Sonček in novomeškega vrtca Ciciban.

Nastop škocjanskih folklornikov je popestril prireditev, ki jo je povezovala Renata Dulc.

Zbrane je nagovoril tudi škocjanski župan Jože Kapler, zadovoljen, da v Škocjanu diši po domačem kruhu, da je razstava množično obiskana in da je prireditev tako uspela. »131 kruhov je potrditev, da naše društvo ima zaupanje in dela dobro,« je dejal in spomnil, da kruh simbolizira poštenje, delavnost in vztrajnost.

Predsednica DPŽ Škocjan Albina Mlakar se je zahvalila vsem donatorjem in ostalim, ki so pomagali pri razstavi in ocenjevanju kruha, še posebej pa pridnim članicam društva. Obiskovalci so se po prireditvi še zadržali ob domačih dobrotah ter dobri vinski kapljici, ki so jo prispevali škocjanski vinogradniki. Marsikdo pa je odšel domov tudi s kosom domačega kruha.

‹ nazaj