Krčani ob koncu zapretili Ločanom

23.2.2025 | 11:00 | STA, I. V.

Krško - Rokometaši Krškega so bili sinoči precej blizu presenetljivemu preobratu na tekmi 20. kroga 1. državne rokometne lige NLB v Škofji Loki, kjer so imeli favorizirani domačini večji del tekme vse niti v svojih rokah, a so po vodstvu s šestimi zadetki devet minut pred koncem popustili in Krčanom dovolili, da so se jim približali na vsega en zadetek zaostanka.

Foto: Urbanscape Loka

Škofjeločani so tako dosegli šesto zmago in se po številu točk izenačili s sedmouvrščenimi Ribničani, medtem ko Krčani ostajajo na predzadnjem mestu.

Izbranci domačega trenerja Ivana Vajdla so temelje za zmago postavili v prvem polčasu, predvsem v končnici prve polovice tekme, ko so si dvakrat priigrali prednost šestih golov (15:9 in 16:10). V drugem polčasu so varovanci gostujočega stratega Jake Peterlina zaigrali veliko bolje in se v 46. minuti približali na dva gola (19:21), nato pa so gostitelji naredili delni izid 4:0 in devet minut pred koncem povedli s 25:19. V zadnjem delu tekme so Posavci grozili Gorenjcem, ogrozili pa jih niso.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Nejc Hriberšek s sedmimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Tilen Grudnik s 14 obrambami. Andrej Jankovskij je za gostujočo zasedbo zabil 11 golov, vratar Erik Krbavčić pa je zaustavil 11 strelov.

Sviš Ivančna Gorica je že v petek gostoval v Velenju in po pričakovanju izgubil z 24:28.

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 20 16 2 2 626:544 34

2. LL Grosist Slovan 20 16 1 3 600:536 33

3. Trimo Trebnje 20 15 2 3 603:515 32

4. Gorenje Velenje 20 12 1 7 576:532 25

5. Krka 20 11 2 7 564:525 24

6. Slovenj Gradec 20 8 2 10 534:564 18

7. Riko Ribnica 19 7 3 9 549:565 17

8. Urbanscape Loka 20 6 5 9 522:528 17

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 20 5 4 11 525:554 14

10. Jeruzalem Ormož 19 5 1 13 525:587 11

11. Misteral Krško 20 5 0 15 531:605 10

12. Koper 20 1 1 18 508:608 3

