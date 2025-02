šport

Dolenjski obračun Novomeščankam

23.2.2025 | 10:00

Grosuplje - Odbojkarice novomeškega TPV so v sedmem krogu tekmovanja v zeleni skupini 1. državne odbojkarske lige v gosteh s 3:0 (22, 17, 16) premagale Grosuplje, pred katerim so imele po šestih krogih le točko prednosti. Domačinke so bile razpoloženim Novomeščankam kolikor toliko enakovredne le v prvem nizu.

Foto: ŽOK TPV

Lestvica: 1. Radol'ca Volley 28, 2. Formis 22, 3. TPV Volley 16, 4. Grosuplje 12, 5. Visit Braslovče 11, 6. Weiler Volley Zreče 7.

