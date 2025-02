šport

Alpacem izkoristil izključitve in nervozo domačinov

23.2.2025 | 09:20 | Simon Vesel, MOK Krka

Novo mesto - V Novem mestu sta se v sedmem krogu tekmovanja v modri skupini 1. državne lige pomerila Krka in Alpacem iz Kanala. Ekipi sta poskrbeli za atraktivno srečanje, polno nervoze vse do zadnjih točk petega niza, v katerem pa so več hladnih živcev ohranili gosti, medtem ko je Krka je na drugi strani za nestrinjanje s sodniškimi odločitvami prejela dve izključitvi. Kanalci so taki prišli do zmage, za njo pa je bil najbolj zaslužen Ranc, z 18 točkami prvi igralec svoje ekipe, prav toliko jih je zbral tudi novomeški kapetan Kosmina.

Foto: Simon Vesel, MOK Krka

Uvodni niz je postregel z izenačeno igro. Kanalci so z dvema zaporednima točkama pobegnili na prednost s 15:17, nakar je z odmorom reagiral domači trener Mišin. Krka ni uspela zmanjšati zaostanka, zato je le nekaj akcij pozneje poskusil ponovno. Kanalcev to ni zmedlo, predvsem po zaslugi Ristića in Ranca pa so vseskozi držali prednost dveh, treh točk. Slednji je postavil tudi končni rezultat prvega niza, ki je z 22:25 pripadel gostom.

Do sredine drugega niza je bolje kazalo Krki, a Alpacem se je s tremi zaporednimi točkami vrnil v igro. Ćinćur je sprva uspešno napadal, nato dodal točko s servisa, zatem pa je še Maretič uspešno napadal za vodstvo Kanalcev z 18:19. S polminutnim odmorom je reagiral Mišin, njegovi varovanci pa so odgovorili z dvema zaporednima točkama. Ekipi sta v končnico vstopili poravnani na 20. Sledile so tri točke Krki, uspešen blok Erpiča in dve napaki gostov. Kanalci so odgovorili z dvema točkama, tu pa se jim je ustavilo. Za končnih 25:22 za Krko je Bregar ujel napadalni poskus Ranca.

V tretjem nizu so vajeti v svoje roke vzeli domači odbojkarji in z zanesljvo igri hitro pobegnili na štiri točke prednosti. Gosti so vzeli timeout, tudi ta ni pomagal, v igro pa se je nato naselilo še kup nervoze. Glavni sodnik je zato z rumenim kartonom nagradil domačega Kosmino ter z rdečim gostujočega Ćinćurja. Sledile so minute domačinov, ki so po asu Mikulassa Kocha in uspešnem napadu Kosmine povedli že z 20:12. Zgledalo je, da bo niz gladko pripadel gostom, a ti so dobili 5 od naslednjih šestih točk in se približali na štiri zočke zaostanka. Svoje igralce je z odmorom predramil domači trener Mišin, Krka pa je naposled niz dobila s 25:20, po prebrisani potezi domačega podajalca Mikulassa Kocha.

Kanalci so v četrti niz vstopili povsem prerojeni, z zanesljivim sprejemom so razvili izjemno učinkovito igro v napadu, Krki pa nikakor ni steklo, gosti so povedli s 4:11. Domači strateg je z odmorom in menjavo, namesto Bregarja je v igro poslal Travnika, le prekinil gostujoči nalet, njegovi varovanci pa so zaigrali vse bolje. Predvsem Travnik je vnesel potrebno energijo, v napadu je steklo in Krka je pričela s topljenjem zaostanka. Izničila ga je na 19. točki z uspešnim blokom Travnika. Ob koncu niza se je Krki poznalo, do so precej energije potrošili na lovljenju nasprotnika, ta pa je ob koncu pokazal več zbranosti. Stojanović je gostom priigral prvo zaključno žogo, drugo pa je z napadom izkoristil Ranc za 21:25.

V razburljivem petem nizu so se sprva bolje znašli Novomeščani. Na menjavo polja so po uspešnem bloku Mikulassa Kocha odšli z dvema točkama prednosti. Kanalci se niso predali in z blokom Ranca ujeli izneačenje na 11. Krka je po gostujoči napaki še zadnjič povedla, sledila pa sta dva uspešna bloka Jerončiča. Sledila je sodniška odločitev, ki je razjezila prviržence Krke, burno pa je reagirala tudi domača ekipa. Ta je pokazala nemalo nezadovoljstva nad sodniško odločitvijo in bila zato nagrajena sprva z rumenim kartonom, nato pa še z dvema izključitvama, izključena sta bila Rojnik in trener Mišin. Kanalci so bili s tem na pragu zmage, ko je igra vendarle stekla naprej pa so unovčili nervozo domačinov, peti niz dobili z 12:15, s tem pa zmagali in domov odnesli dve točki.

Vid Ranc, Alpacem Kanal: "Mislim, da je bilo to ena psihično najtežjih tekem v moji sicer kratki karieri. Res je bilo nekaj, morda spornih sodniških odločitev, tako za eno kot za drugo ekipo. Na koncu smo videli morda nepotrebne izključitve, ampak sodniki so se tako odločili in tega ne gre spreminjati. Vesel sem, da smo ostali mirni in na koncu dobili tekmo."

Marcell Mikulass Koch, Krka: "Morali bi bolje servirati in vršiti več pritiska, tudi zgrešili smo prevečkrat. Tu se bomo morali popraviti. Veliko in predvsem uspešno so napadali preko cone 4, kjer jih nikakor nismo uspeli zaustaviti. Bilo je tudi nekaj svetlih točk v naši igri, saj smo dobro sprejemali in obračali točke na njihov servis. Bila je težka tekma, sploh zaključek. Nisem navdušen nad ključnimi momenti petega niza in tem, kako se je tekma razpletla, ampak je, kar je. Ni le to odločilo tekme, saj so smo že prej imeli priložnosti, ki bi jih morali odigrati bolje. Celostno gledano je bila tekma dobra in čestitam Kanalcem za zmago."

Krka - Alpacem Kanal 2:3 (-22, 22, 20, -21, -12)

Krka: M. Travnik (L), Medved 12, Erpič 4, Mikulass Koch 4, Kosmina 18, Pirnar, Bregar 7, Verdinek (L), Travnik T. 6, Glamočanin, Koncilja, Vidmar, Rojnik 11, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

Alpacem Kanal: Mugerli 2, Ćinćur 9, Jerončič 5, Godnič 4, Stojanović 15, Okroglič (L), Ristić 3, Kovačič, Maretič 14, Konjedic, Ranc 18. Trener: Gregor Jerončič.

