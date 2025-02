dolenjska

Zakaj se dolenjski Romi ne obnašajo kot prekmurski v Pušči?

23.2.2025 | 08:30 | L. Markelj, foto: FB/S. Mesojedec

Šentjernej, Novo mesto - Na pobudo Silva Mesojedca iz Regijske civilne iniciative (RCI) ter Darka Rudaša, predsednika Foruma romskih svetnikov iz romskega naselja Pušča v Prekmurju, so nedavno člani RCI in tudi člani Ljudske iniciative (LI) Šentjernej odšli na obisk in ogled Pušče.

Člani RCI iz JV Slovenije so obiskali romsko naselja Pušča v Prekmurju in prišli domov navdušeni.

Kot pravijo Šentjernejčani, so bili po ogledu naselja hkrati veseli in žalostni. »Veseli zato, ker smo bili pozitivno presenečeni nad urejenostjo in organizacijo naselja ter napredno miselnostjo njihovih predstavnikov in tudi prebivalcev tega romskega naselja. Bila je soboto popoldne in nekateri Romi so bili v službi, drugi doma, na ulicah ni bilo videti skoraj nikogar, vse lepo mirno, kljub 600 prebivalcem naselja. Žalostni pa zato, ker bi bilo oz. je naselje s 600 Romi v JV Sloveniji čisto druga stvar: hrup, kričanje, nesnaga, neurejenost, kaos, nelegalnost naselij in popolnoma drugačna mentaliteta prebivalcev,« ugotavljajo po obisku.

Razliko med dolenjskimi in prekmurskimi Romi vidijo le v eni besedi - odgovornost. »Res vse čestitke romski skupnosti Pušča in njihovim romskim starešinam, ki že desetletja delajo neverjetno dobro delo za romsko skupnost in še posebej za romske otroke, ki imajo tu možnost postati odgovorni državljani in biti posledično s strani večinskega prebivalca sprejeti ne glede na nacionalno pripadnost,« pravijo v Ljudski iniciativi Šentjernej.

V romskem vrtcu tudi otroci "civilov"

Naselje je urejeno, mirno, kot da v njem ne bi živeli Romi.

V Puščo se naseljujejo celo tudi nekateri pripadniki večinskega prebivalstva in pošiljajo svoje otroke v njihov romski vrtec - trenutno ga obiskuje 12 neromskih otrok. Vrtec deluje po naprednih pedagoških principih Montesorija. Medtem ko se v JV Sloveniji zaradi kaosa ljudje selijo stran od romskih naselij in vsega kar je povezano z njimi, se tu želijo Romom celo pridružiti!

»Ko smo v njihovi večnamenski dvorani razlagali našim romskim gostiteljem o našem nemogočem in nevzdržnem sobivanju z dolenjskimi Romi in o naših slabih izkušnjah z njimi, so se nam vseskozi opravičevali (v imenu Romov) in hkrati nejevoljno spraševali, češ, kaj pa dela policija in druge odgovorne institucije, da se stvari ne rešujejo. In ko povemo da so državni organi neodzivni in so kazni kršiteljev neizterljive zaradi nedotakljivosti socialnih transferjev, da je 99 odstotkov nezaposlenih na socialnih transferjih in da v veliki večini romski otroci ne dokončajo osnovne šole, so bili tudi oni razočarani in nejevoljni nad trenutnim nedelovanjem države ter neučinkovite kazenske in socialne politike,« pravijo v LI Šentjernej.

Čarobna beseda je odgovornost

V Pušči imajo Romi svoje gasilsko društvo.

Prekmurski Romi so kot največjo napako omenili, da se jim dovoli in tolerira tak način neodgovornega življenja, ter izpostavili, da so v Pušči že nekaj desetletij glavne vrednote odgovorno življenje, izobraževanje, delo in prispevanje za skupno dobro in uspešno sobivanje z večinskim prebivalstvom. Posledično je večji del Romov zaposlen, obisk osnovne šole je 100-odstoten, osnovno šolo v večini tudi uspešno dokončajo, imajo precejšen delež ljudi s srednjo šolo in kar nekaj univerzitetno izobraženih.

Knjige so Romom na voljo.

Vsem odgovornim za trenutno situacijo nereševanja težav JV Slovenije od poslancev, predsednice države, predsednika vlade ter nevladnih organizacij v LI Šentjernej pravijo – le prevzemanje odgovornosti romske skupnosti dopušča možnost za uspešen razvoj in sobivanje z drugimi. Takšne odgovorne Rome, kot so v Pušči, je pripravljen vsak od nas na JV Slovenije imeti za sosede brez predsodkov in jih sprejeti kot sebi enakovredne!

