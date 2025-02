šport

Na sosedskem derbiju zmagali gostje

22.2.2025 | 21:20 | R. N.

Novo mesto - Cvičkov derbi med rokometaši Trima in Krko je v novomeško dvorano marof pritegnil lepo število gledalcev, več razlogov za veselje pa so na koncu imeli trebanjski navijači, saj so njihovi ljubljenci na koncu slavili zmago s 30:26. Trebanjci so v državnem prvenstvu neporaženi že zadnjih deset tekem, nazadnje so na začetku novembra izgubili s Celjani, s katerimi se bodo v Mokronogu udarili v soboto.

Vid Miklavec je dosegel 7 zadetkov. (Foto: R. N.)

Trimo je bil od samega začetka odločen, da iz Novega mesta odnese obe točki. Poleg tega so se Novomeščanom želeli oddolžiti za boleč poraz v četrtfinalu pokala, ki jih je oddaljil od tega, da bi na zaključnem turnirju branili zgodovinsko pokalno lovoriko. Krka je hitro zaostala za štiri zadetke, veliko preglavic jim je povzročal razigrani Vid Miklavec.

Jernej Avsec v primežu trebanjske obrambe. (Foto: R. N.)

Čeprav so igrali v gosteh, so imeli Trebanjci predvsem po zaslugi njihove navijaške skupine Trebanjski levi bučno podporo s tribun. Sredi polčasa so dosegli še enkrat več zadetkov kot Krka, ki je nekaj minut kasneje ostala brez Nika Ćirovića, ki jo je skupil v protinapadu. Nerodno je z glavo zadel ob koleno enega od trebanjskih rokometašev, kar nekaj časa je potreboval, da se je postavil na noge. Videlo se je, da udarec ni bil nedolžen, po prvih informacijah je utrpel lažji pretres možganov. Novomeščani so že tako igrali zdesetkani, saj sta sezono zaradi poškodbe kolena že zaključila Leon Rašo in Nace Zajc.

Trimo je polčas dobil z rezultatom 18:12. Pri krkaših so se le štirje vpisali med strelce, in sicer Vojislav Vukić (5), Jernej Avsec (4), Nik Ćirović (2) ter Marko Nikolić (1).

Trener Novomeščanov Mirko Skoko je v slačilnico nekoliko dlje od kolega na trebanjski klopi zadržal svoje varovance. Očitno jih je uspel prebuditi, saj so krkaši hitro prepolovili zaostanek, nato pa so se celo približali na 18:19. Trener Trima Radoslav Stojanovik je reagiral z minuto odmora, po kateri so gostje znova strnili svoje vrste in pobegnili na udobnih pet zadetkov prednosti. Domači se niso predali, deset minut pred koncem so se približali na 24:26, za kaj več pa jim je zmanjkalo moči.

»Mislim, da smo na današnji tekmi dobro odigrali v obrambi, imeli pa smo le en manjši padec v igri in sicer v drugem delu. Relativno hitro in brez večjih težav smo se pobrali in nato tekmo mirno pripeljali h koncu. Čestitke tudi soigralcem za odlično predstavo,«je dejal trebanjski organizator igre Lovro Višček.

Liga NLB, 20. krog:

Krka : Trimo Trebnje 26:30 (12:18)

Krka: Stanojlović, Blaževič, Emeršič, Avsec 6, Cirar, Gliha, Ščuka, Vukić 6(2), Stanojević 2, Rašo 2, Nikolić 5, Lavrič, Kukman 3, Ćirović 2, Matko, Derganc.

Trimo Trebnje: Lesjak, Herceg, Višček 6, Didovič, Jurečič, Latković 6 (3), Soršak 3, Kotar 1, Miklavec 7 (1), Grmšek 1, Grbić 1, Baznik, Cingesar 2, Šiško, Nešić 3, Krešić.

Koper : Slovenj Gradec 29:32 (14:13)

Urbanscape Loka : Misteral Krško 28:27 (16:10)

Gorenje Velenje : Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 28:24 (16:10)

‹ nazaj