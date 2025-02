dolenjska

Da preiskuješ lokalne zadeve, potrebuješ lokalnega novinarja

22.2.2025 | 12:30

Nekoč je veljalo, da je lokalna novica kraljica. To še velja? "Marsikateri novinar ali urednik je včasih vzvišen na tem, ker se mu zdijo dogodki v Ukrajini, Gazi ali pa v Natu in Ameriki izredno pomembni. Drži pa, da vsakodnevne uporabnike novic, ki jih mogoče ne zanimajo globalna dogajanja, ne glede na to, da bodo ta v resnici vplivala tudi na Slovenijo, na njeno gospodarstvo in varnost, v prvi vrsti zanimajo zelo osnovne stvari.

Zjutraj jih zanima stanje na cestah, kje so zastoji, kje so zamaški, kje so nesreče, zanima jih, ali bo popoldne sneg in bodo nastali zameti, zanima jih neki splošen koncept lokalne varnosti, zanimajo jih lokalne zgodbe, ali se je na bližnji šoli zgodil pretep ali nekje v bližini incident, v katerega so vpleteni lokalni akterji. Lokalna novica ohranja svoj bistveni pomen.

V prvem podkastu Dolenjskega lista se je novinar Igor Vidmar pogovarjal s profesorjem novinarstva in medijev na Fakulteti za družbene vede Markom Milosavljevićem. (Foto: M. Ž.)

Tu pa nastane težava, ker produkcija teh novic seveda nekaj stane. Lahko je delati kopije sporočil za javnost, lahko je delati kopije obvestil raznih organov in oglaševalcev in objavljati informacije tiskovnih agencij. Da pa preiskuješ lokalne zadeve, lokalno okolje, da greš na teren, da posnameš video, avdio, kot so to počeli novinarji ob poplavah na Koroškem in v Savinjski dolini, pa potrebuješ novinarje na terenu, potrebuješ lokalnega novinarja.

Ne moreš samo računati na to, da bo prišel nekdo iz Ljubljane. Med poplavami na Koroškem, ko je bila ta pokrajina odrezana od sveta, so samo lokalni novinarji, ki so prihajali iz tistega okolja, vedeli, kako se tja pride, poznali so tiste kraje. Tega ni mogoče storiti, kot se temu reče v ameriškem oziroma svetovnem novinarstvu, s padalskim novinarstvom (comparative journalism), kar pomeni, da so namesto stalnih dopisnikov mnogi mediji, tudi recimo CNN in BBC, začeli uporabljati padalske novinarje. Kadar se nekje nekaj zgodi, tja pošljejo novinarja, ki o tem do takrat ni ničesar vedel. Taka poročila so potem brez konteksta, ni ozadja, čeprav se novinar pred kamero dela blazno kompetentnega.

Tu je vprašanje kakovosti informacij in interpretacij novinarja, ki je na kraj dogodka pred nekaj urami priletel iz Londona ali pa iz New Yorka. Torej potrebujemo novinarje v lokalnem okolju, lokalne medije," je v prvem podkastu Dolenjskega lista ob 75-letnici našega časopisa povedal dr. Marko Milosavljević, profesor novinarstva in medijev na Fakulteti za družbene vede, ta trenutek verjetno največji strokovnjak za novinarstvo in medije, ki so v zadnjih letih in desetletjih doživeli revolucionarne spremembe.

