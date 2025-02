kultura

Iz Slona kljub jeseni pred mladino

22.2.2025 | 10:00 | I. V.

Novo mesto - Novomeški mladinski klub LokalPatriot se znova uveljavlja kot pomembno koncertno prizorišče, ki jih Novo mesto nima prav veliko. Na obeh odrih, v kavarni in klubu, se dogodki kar vrstijo od jazza in punka do rocka in bluesa. Drevi na klubski oder prihaja še posebej zanimiva zasedba Slon in Cvet je v jeseni, ki jo vodi kitarist legendarne novomeške skupine Rudolfovo Cveto Šali, med drugim tudi soavtor glasbe neuradne novomeške himne Grem domov v Novo mesto.

Slon in Cvet je v jeseni so Gusti Vrtar, Cveto Šali, Jernej Ban in Mitja Simič. (Foto: I. Vidmar)

Skupina Slon in Cvet je v jeseni je povsem naključno nastala pred desetimi leti nekaj dni pred prvo novomeško Nočjo nakupov in festivalom Rudi potepuški, ko so lastniki novomeških lokalov lokalne glasbenike povabili, naj pestro dogajanje na ulicah starega mestnega jedra še popestrijo z uličnimi nastopi. Skupina štirih glasbenikov sprva še brez imena je nastala na pobudo Cveta Šalija, lastnika zdaj žal že zaprtega kava bara Pri Slonu, dolgoletnega zbirališča novomeških glasbenikov in študentov ter pozneje predvsem nekdanjih študentov. Po nastopu v okviru Noči nakupov, ki je pritegnil kar nekaj zanimanja občinstva, je skupina nadaljevala z vajami, v desetih letih doživela kar nekaj kadrovskih sprememb in od preigravanja starih bluesovskih hitov in nostalgičnega obujanja jugoslovanske alternativne scene sedemdesetih in osemdesetih let prešla na lastne skladbe, ki jih je Cveto Šali zložil na besedila pesmi svojega očeta, pesnika Severina Šalija.

Slon in Cvet je v jeseni med prvi nastopom 3. julija 2015 med Nočjo nakupov pred kava barom Pri Slonu. (Foto: arhiv skupine Slon in Cvet je v jeseni)

Zanimiva je tudi zgodba o imenu skupine. Prvi predlog je bil Slon, a ko se je kitaristu in pevcu Mitji Simiču, basistu Jerneju Banu in tolkaistoma Gustiju Vrtarju in Igorju Vidmarju po prvih vajah s kitaro v roki pridružil še Cveto Šali, je bilo treba ime razširiti. Ker je Cveto nedolgo pred tem dopolnim šestdeset let, kar je po mnenju ostalih članov benda pomenilo, da je stopil v jesen življenja, so imenu Slon dodali še Cvet je v jeseni. Zdaj ko postopoma v jesen življenja eden za drugim stopajo tudi ostali člani zasedbe, bi lahko ime tudi malo prilagodili temu dejstvu. A ni nujno.

Drevišnji koncert, na katerega so povabili tudi več gostov, med drugim člana brass sekcije skupine Generator brata Mitjo in Gregorja Turk, pevca in frontmena skupine Plateau Gašperja Turka in nekdanjega pevca skupine Ž Kovači in Soddiha Janeza Lamovška. Koncert se bo v klubu LokalPatriot začel ob 20. uri. V prvem delu koncerta se bo skupina predstavila z lastnimi skladbami, v drugem delu pa občinstvo popeljala v svet žlahtnega ameriškega in angleškega bluesa.

