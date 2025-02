družabno

Napreden lesarski kolektiv

22.2.2025 | 11:35 | Tekst: Renata Mikec

Foto: ŠC NM

Kolektiv Srednje lesarske šole na Šolskem centru Novo mesto. (Foto: ŠCNM)

Učitelji lesarskega aktiva s Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole Šolskega centra Novo mesto so takole pozirali v lesarskem razstavnem prostoru, kjer so razstavljeni zaključni maturitetni izdelki lesarskih tehnikov. Lesarji - v njihovem aktivu je tudi ena ženska – učiteljica strokovnih predmetov Nadja Kapš, so zelo povezani. Lani so prvič šli na vikend team building na Pašman in tako uživali, da so si obljubili ponovitev. Letošnje izobraževalno-zabavno druženje tako načrtujejo aprila.

Fantje, ki vedo, da je v slogi moč, so tudi letos dokazali, da ne gredo le z znanjem v korak s časom, pač pa tudi z modo. Za tokratni informativni dan so si umislili lesene kravate, med tem ko so prejšnja leta s ponosom nosili lesene metuljčke.

Slediti novostim ali pa jih celo osmišljati, je v tem hipno spreminjajočem se svetu, nadvse pomembno. Tako kot povezanost v kolektivu, za katero je zagotovo zaslužen njegov vodja Mihael Gorše. Že njegov oče Stanislav je na lesarski šoli poučeval strokovne predmete, tako kot oče edine ženske v kolektivu Franc Kapš, ki pa je bil učitelj praktičnega pouka.

