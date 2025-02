družabno

Fantje z vasi navdušili

22.2.2025 | 08:00 | R. M, foto: Emil Turk

Ljudski pevci Fantje z vasi so v počastitev kulturnega praznika s pevskimi prijatelji v dvorani Antona Lesjaka v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju pripravili koncert z naslovom V deželici sonca in grozdja.

Na odru so se jim pridružili še vokalno-instrumentalna skupina Sanje s koroške Suhe, ki so obiskovalcem približali Koroško in njene običaje, muzikant in godec Franci Rajgl s Kozjanskega, ki ga v glasbenem svetu poznajo tudi kot avtorja glasbe in besedil, je pa tudi učitelj harmonike, njegova nekdanja učenka Anja Borovinšek iz Koprivnice v Posavju, ki kot magistrica menedžmenta kakovosti z veseljem poprime za diatonično harmoniko, med nastopajočimi pa je bil tudi vedno dobrodošel Šentjernejski oktet.

S prepevanjem in z igranjem so nastopajoči obudili lepoto ljudske ustvarjalnosti, pesniškega duha in bogastva slovenske ljudske dediščine. Vse skupaj je v prijeten večer »povezala« voditeljica Anita Petrič, ki je ob koncu prireditve še enkrat na oder povabila vse nastopajoče, da so družno zapeli skladbo Deželica sonca in grozdja. Na fotografiji ob Aniti so vodja Fantov z vasi Jože Krmc in drugi člani zasedbe.

