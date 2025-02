posavje

Proti selitvi Kemisa v Krško

21.2.2025 | 12:30

Krško - Na pobudo Mestne občine Krško je včeraj potekala 1. izredna skupščina družbe Kostak. Osrednja tema skupščine je bila seznanitev skupščine delničarjev glede očitanih nepravilnosti pri ravnanju z odpadki v Spodnjem Starem Gradu.

Na skupščini sta bila od vseh delničarjev prisotna župan Mestne občine Krško Janez Kerin, ki je predstavljal 43-odstotni delež, ter predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, ki je imel pooblastilo za zastopanje preostalih delničarjev, s čimer je bila skupščina sklepčna. Župan je v uvodni obrazložitvi pojasnil razloge za sklic skupščine in poudaril pomembnost prevzema odgovornosti do vseh občank in občanov Mestne občine Krško, do zaposlenih v družbi Kostak, d. d., kakor tudi do varovanja ugleda družbe in Mestne občine Krško kot 43-odstotne lastnice le-te, so sporočili z Mestne občine Krško.

Kot smo že poročali, je Inšpektorat RS za okolje in energijo je na območju Kostakovega odlagališča pri Krškem našel zakopane odpadke, ki se nahajajo v plasteh, glede na datum uporabe na embalaži pa so nekateri "relativno sveži", kar je bilo mogoče razbrati iz datuma uporabe na embalaži.

Med ključnimi točkami razprave je bil izpostavljen tudi zahtevek za zagotovilo, da ob uspešni izvedbi nakupa družbe Kemis Vrhnika, noben del proizvodnje ali skladiščenja nevarnih odpadkov iz te družbe ne bo preseljen v Krško. Župan je napovedal, da bo problematiko ravnanja z odpadki na eni od prihodnjih sej obravnaval tudi Občinski svet.

Po zaključku uvodne obrazložitve je predsednik uprave družbe Kostak, d. d. podal pojasnila o trenutnih okoliščinah in stanju v zvezi z obravnavano tematiko, so sporočili z občine, niso pa navedli, kaj je povedal. Skupščino je vodil odvetnik Stojan Zdolšek, ki je bil izvoljen za njenega predsednika, notarsko overitev pa je opravila notarka Anita Ucman Rolih iz Brežic.

