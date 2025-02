kronika

Prišli so iz Sirije, Šrilanke, Maroka, Bangladeša ...

21.2.2025 | 10:55

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 49 nujnih primerih. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Krškem in v Črnomlju so zasegli vozila kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, ponarejanja denarja in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

Fotografija je iz septembra leta 2023, ko je policija v Rigoncah prijela skupino migrantov prav v času, ko sta se notranji minister Poklukar in generalni direktor policije Jušić nedaleč stran pogovarjala z vaščani o ukrepih za zajezitev migracij skozi vas. (Foto: M. L.)

Povzročitelj pod vplivom alkohola

Nekaj po 19.30 so bili obveščeni o prometni nesreči v Dobravici. Policisti PP Šentjernej so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Šentjerneja proti Dobravici. Voznik je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonski propust. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligramov alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje.

Zasegli vozili

Policisti PP Črnomelj so okoli 13. ure v Črnomlju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6. Med postopkom so ugotovili, da 40-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu je prevažal otroka, ki med vožnjo ni bil zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom, na vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 1.320 evrov.

Nekaj po 20. uri so policisti PP Krško med kontrolo prometa v Dolenji vasi pri Krškem kontrolirali voznika osebnega avtomobila Chevrolet cruze. Ugotovili so, da 51-letni voznik vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Iz Sirije, Šrilanke, Maroka, Bangladeša, Egipta in Pakistana

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Slovenska vas) izsledili in prijeli tri državljane Sirije, tri državljane Šrilanke, dva državljana Maroka, dva državljana Bangladeša, državljana Egipta in državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

