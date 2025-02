posavje

Krško bo težavo rešilo s "Carpoolingom"

21.2.2025 | 12:30 | I. V.

Krško - Ni malo občanov Krškega, ki se vozijo na delo v Ljubljano po avtocesti in si pri tem, da zmanjšajo stroške in obenem tudi ogljični odtis, pomagajo s tako imenovanimi deljenimi prevozi in imajo pri tem težavo, kje pustiti vozila sopotnikov. Vse kaže, da bodo te težave kmalu rešene.

Predvidena lokacija parkirišča ob izvozu Krško 2 (Drnovo)

Ko so zapisali v pojasnilu za javnost se Mestna občina Krško zaveda izzivov, s katerimi se soočajo občanke in občani, ki za prevoz na delo uporabljajo avtocesto. V zadnjem obdobju so prejeli več pobud, ki izpostavljajo pomanjkanje ustreznih parkirišč za tiste, ki se poslužujejo deljenih prevozov.

V okviru načrtov za izboljšanje trajnostne mobilnosti ima Mestna občina Krško v pripravi gradnjo dveh tako imenovanih Carpooling parkirišč ob avtocesti, in sicer na izvozu Krško 2 (Drnovo) ter Smednik. Trenutno je objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja.

Predvidena lokacija parkirišča ob izvozu Smednik

Sopotniki se zdaj znajdejo kot vedo in znajo, pogosto s parkiranjem na zasebnih zemljiščih, vključno z nakupovalnimi središči, kjer so bili uvedeni ukrepi, ki onemogočajo dosedanji način uporabe parkirnih mest.

Kot so zapisali, bo Mestna občina Krško zato poskusila vzpostaviti dialog z lastniki parkirišč, da bi skupaj našli rešitev za občane, vendar je pomembno poudariti, da gre za zasebna zemljišča, kjer občina nima neposrednega vpliva.

"Z nadaljnjimi ukrepi in investicijami na področju trajnostne mobilnosti si prizadevamo izboljšati dostopnost in urejenost parkirnih površin ter spodbuditi uporabo okolju prijaznih oblik prevoza," so še dodali v sporočilu za javnost.

