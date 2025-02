kultura

Namesto bolne Štěpánke vskočil Tomaž

21.2.2025 | I. V.

Krško - Posavskim in dolenjskim ljubiteljem džezovske glasbe se je ta teden v krškem Studiu 44 obetal imeniten koncert češke trobentačice, komponistke in dirigentke Štěpánke Balcarove, ki pa je žal zbolela, namesto nje pa je vskočil stari znanec krškega odra izvrstni trobentač Big banda RTV Slovenija Tomaž Gajšt, ki se je tokrat v jazz in blues klubu na Cesti krških žrtev skupaj s combo zasedbo BBKK predstavil z lastnimi skladbami, lani premierno predstavljenimi v okviru abonmaja Big banda RTV Slovenija.

Tomaž Gajšt in BBKK Combo (Foto: I. Vidmar)

Tomaž Gajšt je tokrat svojo glasbo, tudi filmsko, prvič igral s combo zasedbo, mladi Krčani pianist Urban Levičar, basist Urban Cedilnik in bobnar Jakob Avsenak pa so svoje delo opravili imenitno, za kar se jim je tokratni gost med koncertom tudi večkrat zahvalil.

Peti član tokratne zasedbe, ki bo drevi v enaki postavi in z enakim repertoarjem nastopila tudi na Ljubljanskem gradu je bil sinoči vodja krškega Big banda in Gajštov sodelavec Aleš Suša, tokrat na baritonskem saksofonu, ki je navdušil z izjemnim solom v skladbi Last Moment. Večinoma Gajštovim skladbam so kot enega od dodatkov zaigrali še skladbo Louja Martinija, legendarnega saksofonista še bolj legendarne skupine Blues Brothers.

