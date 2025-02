družabno

Urškina torta

21.2.2025 | 16:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Mojca Žnidaršič

Urška Berginc v peki tort izjemno uživa. (Foto: Mojca Žnidaršič)

Urško Berginc poznamo kot slaščičarko v novomeški slaščičarni Cukrček. Njen dedek Tone Jakše je leta 1954 kupil Murnovo gostilno na Drski, jo preimenoval v Gostilno Jakše, dolga leta uspešno delal, potem jo predal v varne roke Urškinemu očetu, danes 78-letnemu Andreju, ta pa svojemu drugorojencu Borutu. Urškin brat tako nadaljuje družinsko gostinsko tradicijo, med tem ko se je sama posvetila slaščičarstvu, tako kot nekoč njena mama Jožica, ki je s peko slaščic in tort začela že leta 1997.

Urška, ki je bila v vseh teh letih s tortami in slaščicami prisotna že na mnogih praznovanjih, je spekla tudi torto za 75. rojstni dan Dolenjskega lista. Bila je okusna in lepa, ob grižljajih pa smo v kolektivu obujali spomine na prehojeno pot in vrsto dogodivščin.

‹ nazaj