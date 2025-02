dolenjska

Volavški del mostu je že porušen

21.2.2025 | 13:00 | M. Ž.

Loke - V začetku preteklega tedna so zaradi odstranitve obstoječega in gradnje novega lesenega mostu čez Krko v vasi Loke za ves promet zaprli lokalno cesto Loke–Volavče. Kot so pojasnili v sevniškem podjetju Rafael, ki gradi most, so začeli izdelavo delovnega platoja oz. nasipa in porušili prvo polovico mostu.

Zdaj delovni plato širijo na mesto obstoječega mostu, potem pa bodo začeli graditi pasovne temelje in postavljati spodnjo leseno konstrukcijo. V drugi fazi bodo dela potekala po istem postopku na drugi polovici mostu. Opisano naj bi predvidoma končali v treh mesecih, vse skupaj pa do konca avgusta.

Do 31. avgusta je predvidena tudi popolna zapora lokalne ceste. Obvoz je po regionalni cesti Novo mesto–Straža ter po lokalnih cestah Straža–Češča vas–Novo mesto in Straža–Prečna–Novo mesto.

