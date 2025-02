novice

Zakaj Aktuala in Veseljaka ni več na Telemachu?

21.2.2025 | 08:30

Telemachov umik štirih kanalov iz programske sheme dokazuje, da na domačem telekomunikacijskem trgu vlada divji zahod, ki ga ne ureja noben predpis. To daje operaterjem moč, da lahko sami odločajo o usodi nekega medija, danes Primož Cirman na spletnem portalu Necenzurirano.si komentira zadnje dogodke v zvezi z umikom kanalov Aktual TV, TV Veseljak Golica, TV Zlati zvoki in Best TV iz nabora programov, ki jih slovenskim televizijskim gledalcem ponuja kabelski operater Telemach.

"Pogača finančnih nadomestil pri Telemachu ni poštena in ustrezno razdeljena na izdajatelje programov v primerjavi s statistiko gledanosti," ocenjuje Matej Korošec, direktor podjetja Topstream, izdajatelja Aktual TV. (Foto:Luka Vovk)

V prispevku Srbski mogotec, ki reže kruh domačim TV: zakaj Aktuala in Veseljaka ni več na Telemachu pojasnjuje, da so iz Telemacha, ki ga vodi Tomislav Čizmić (širši javnosti najbolj znan kot nekdanji prvi mož Mercatorja po tem, ko je prevzel hrvaški Agrokor), gledalce obvestili, da so to storili na željo izdajatelja. Toda iz podjetja Topstream, ki izdaja te štiri kanale, so sporočili, da je razlog drugje. Telemach jim namreč ni želel izplačevati ustreznega finančnega nadomestila za prenašanje programov, ki bi bilo enako drugim TV izdajateljem s primerljivo gledanostjo. "Ker dogovora še ni, smo posledično odstranjeni s Telemachovih platform," je dejal direktor podjetja Topstream Matej Korošec.

To nadomestilo, v strokovnih krogih znano kot retransmisija, izdajateljem TV programov za vsak priključek izplačujejo vsi štirje operaterji, ki delujejo na slovenskem trgu. Ob Telemachu so to še Telekom Slovenije, A1 in T-2. Ta denar je v zadnjih letih ključni vir financiranja domačih televizij, od katerega bi načeloma korist morali imeti oboji:

- operaterji si v zameno za plačilo zagotovijo pravico do predvajanja televizije, zaradi česar lažje prodajajo programske pakete,

- izdajatelji pa večino tega denarja vložijo v programe svojih televizij, torej tudi v vsebine v slovenskem jeziku. Zaradi višine nadomestila jim je namreč v interesu, da jih gleda čimveč ljudi.

V nadaljevanju prispevka Cirman pojasnjuje, da operaterji ta denar delijo po popolnoma nejasnih kriterijih, ki jih ali skrivajo ali sploh nimajo. Ne le, da v Sloveniji ni predpisa ali institucije, ki bi operaterje zavezoval k njihovi objavi. Nasprotno: prihajajoči Telemachov prevzem T-2 utegne položaj za slovenske izdajatelje televizij še poslabšati in jih praktično v celoti prepustiti v (ne)milost enega operaterja.

