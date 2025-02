posavje

Senovo z dokumentarnim filmom dobilo pomemben dokument časa in razvoja kraja

21.2.2025 | 08:20 | M. Ž.

Senovo - Na Senovem so ob zaključku nedavnega krajevnega praznika premierno predstavili dokumentarni film Senovo včeraj, v katerem so svoje spomine na življenje na Senovem ter razvoj v preteklem stoletju vse do danes delili številni krajani.

Z leve: Ludvik Grilc, Predsednik Sveta KS Senovo David Vižintin, Boža Ojsteršek, Marica Mirkovič, Franc Gračner, Branko Margon, Irena Gmajnar in Marjan Simončič. (Foto: B. Colarič)

Odmaknjena od glavnih poti pomembnejših dogajanj je senovsko-brestaniška dolina dolga stoletja samevala v svoji zaprtosti. Šele v prejšnjem stoletju se je je otresla in dosegla napredek, katerega vodilo je bil rudnik premoga, ki je vplival na številne spremembe. Senovo je dobilo drugačno podobo in postalo živahno naselje, ki se je skozi leta razvijalo in se širilo, so sporočili iz Krajevne skupnosti Senovo.

Kako je rudnik pravzaprav predstavljal glavno gonilo razvoja, tako gospodarskega in tudi sicer družbenega življenja, so skozi svoje zgodbe življenja in dela na Senovem predstavili častna krajana Branko Margon in Ernest Breznikar, upokojeni uslužbenec Metalne Senovo Franc Gračner, upokojeni učiteljici na OŠ XIV. divizije Senovo Irena Gmajnar in Boža Ojsteršek, upokojeni direktor Metalne Senovo in Rudnika v zapiranju Marjan Simončič, upokojena uslužbenka Konfekcije Lisca Senovo Marica Mirkovič, predsednik DKD Svoboda Senovo Jože Šoln, večletni predsednik KS Senovo in DU Senovo Ludvik Grilc, duhovni pomočnik v župniji Brestanica in zaslužni župnik Jože Špes, ravnatelj OŠ XIV. divizije Senovo Andrej Lenartič, direktor Metalne Senovo Dejan Marcola, direktor TE Brestanica Tomislav Malgaj, zadnja direktorica Konfekcije Lisca Senovo Nada Dornik in direktor Grapaka Senovo Aleksander Švigelj.

Tako je na pobudo Sveta Krajevne skupnosti Senovo ter njenega predsednika Davida Vižintina in ob sodelovanju Bralnega krožka DKD Svoboda Senovo, predvsem Bože Ojsteršek, ki je vodila pogovore s krajani, Senovo z dokumentarnim filmom pridobilo pomemben dokument časa in razvoja kraja, so še dodali.

