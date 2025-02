Gospodične že četrt stoletja

dolenjska

20.2.2025 | 17:25 | M. L.

Gabrje - V Gabrju v Gostilni pri Romanu so včeraj se s priložnostno slovesnostjo spomnili medgeneracijske skupine Gospodične, ki deluje v Gabrju že petindvajset let.

Skupino od vsega začetka vodi dolgoletna prostovoljka Rdečega križa prostovoljka Anica Korasa iz Gabrja, ki jo je tudi ustanovila 9. februarja leta 2000. Dogajanje je bilo v skupini živahno še posebej v prvih desetih letih, ki so jih zaokrožili z biltenom. V tistih letih so skupino obiskali na njenih rednih srečanjih številni gostje.

Branka Bukovec (levo) je Anico Korasa pohvalila za njeno vzorno vodenje skupine Gospodične. Anica Korasa se je zahvalila Branki Bukovec za vso podporo.

Anica se je včeraj zahvalila navzoči lokalni organizatorki mreže skupin za samopomoč Branki Bukovec iz Medgeneracijskega društva Žarek in članicam skupine Gospodične za njihovo vztrajanje v skupini in za dobro vzdušje, ki ga ustvarjajo skupaj, ko se srečujejo redno tedensko.

Skupina Gospodične je bila po besedah Branke Bukovec prva medgeneracijske skupina v krajih na območju upravne enote Novo mesto. Ta skupina deluje neprekinjeno kljub temu, da v njej več ni večine prvih članic. Skupina Gospodične izstopa v mreži skupin še v nekaterih pogledih, tako npr. že s samim imenom, ki nosi v sebi večpomensko simboliko, z izdano knjigo pesmi zdaj žal že pokojne članice Albine Luzar, in z dejavno udeležbo članic na nekaterih dogodkih na našem območju. V vsem tem se zrcali načrtno in vztrajno delo Anice Korasa, ki je znala pritegniti domačinke, da so pristopile k skupini, je menila Branka Bukovec, ki jo je Anica Korasa imenovala »duša in srce« medgeneracijskih skupin.

Marija Lobe (v sredini) je v skupini Gospodične od vsega začetka.

Predsednik krajevne skupnosti Gabrje Slavko Matko vidi v skupini Gospodične kot dobro priložnost za povezovanje žensk, ki so iz različnih razlogov bolj na obrobju družbenega dogajanja, njihovo medsebojno tedensko srečevanje pa jih vrača v socialno življenje, je menil Slavko Matko.

Slovesnosti sta se udeležili tudi nekdanja članica nekdanje šentjernejske medgeneracijske skupine Kristal Ivana Jordan in Mateja Petric, ki je kot hčerka spremljala Ivano, a je tudi ena od predavateljic na izobraževanjih mreže skupin za samopomoč. Po njunem prepričanju so medgeneracijske skupine za samopomoč izjemno pomembne, saj sčasoma postanejo nekaj, kar skozi pogovore in redne obveznosti postane stvar celih družin. S skupino Kristal je skupina Gospodične stkala še posebej tesne in prisrčne vezi, so povedali včeraj.

Članice skupine Gospodične se zaradi imena skupine imenujejo Gospodične. Kako se počutijo in kako gledajo na življenje, je v naslovni pesmi svoje knjige izpovedala v imenu vseh članic že omenjena Albina Luzar, Anica Korasa pa je včeraj brala to pesem. Članice skupine in gostje so si izmenjale darila, Anica Korasa je še posebej vsakemu od navzočih izročila rožo in mali kipec angelčka za srečo.

Gospodične se srečujejo že četrt stoletja v tem prostoru v Gostilni pri Romanu v Gabrju.

Prisrčno slovesnost so sicer začeli s skupnim kosilom v omenjeni gostilni Pri Romanu, ki na svojem področju uspešno združuje svojo dolgoletno tradicijo in sodobne pristope, je pa hkrati tudi hiša, ki ji lastnik Franc Hudoklin z družino odpira vrata skupini Gospodične, da se članice na isti dan ob isti uri na istem stolu z isto vodjo Anico Korasa srečujejo že že vseh petindvajset let.

