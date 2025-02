novice

Gledalci razočarani, ker ne morejo več spremljati najljubšega programa

20.2.2025 | 13:50 | K. M.

Ljubljana - TV Veseljak Golica ima ključno vlogo pri slovenski glasbi in kulturi, številni pa so danes razočarani, saj je slovenski operater televizijo umaknil s programske sheme.

Silvestrska oddaja TV Veseljak Golica in Alfi Nipič (Foto: Jaka Zorman)

Slovenska glasba je tista, ki jo moramo spoštovati, negovati in jo ponesti med ljudi, pa tudi v svet. To delo zagotovo odlično opravljata Radio Veseljak in televizijski program TV Veseljak Golica, ki slovenskim poslušalcem in gledalcem vsak dan pripravljata kakovosten program z izključno slovensko glasbo. Številnim uveljavljenim in novim glasbenikom predstavljata platformo, kjer lahko predstavijo svoje delo. Pozabiti pa ne smemo niti na številne razprodane koncerte, ki jih vsako leto organizirajo po Sloveniji.

TV Veseljak Golica lahko spremljate na naslednjih programih: Telekom (21), T2 (16) A1 (24).

Danes so se na ustvarjalce TV Veseljak Golica obrnili številni zvesti gledalci, ki kar naenkrat ne morejo več spremljati svojega najljubšega televizijskega programa, ki večini družbo dela čez cel dan. Program namreč od srede dalje ni več dostopen preko operaterja Telemach.

O pomenu Veseljaka in televizije TV Veseljak Golica smo se zato pogovarjali s tistimi, ki vsak dan poskrbijo za kakovosten in raznolik program ter s svojo prisotnostjo, glasom in širokim nasmehom poskrbijo za obilico dobre volje med poslušalci in gledalci. Ti poudarjajo, kako zelo je pomembna slovenska beseda, ki jo sami širijo tudi s pomočjo slovenske glasbe. Bi takšen program moral biti dostopen vsem prebivalcem Slovenije?

Jasna Kuljaj v oddaji Z Jasno in glasno! v družbi Veseljakovih voditeljev Lovra Prešička in Ajde Mlakar ter gostje Natalije Verboten. (Foto: Jaka Zorman)

Program TV Veseljak Golica ustvarja zagnana ekipa

"Program TV Veseljak Golica je s stoodstotno slovensko glasbo mnogim Slovencem družabnik čez ves dan. Mnogi imajo svoje televizijske sprejemnike na programu TV Veseljak Golica od jutra do večera. Čez dan naši voditelji v slovenske domove prinašajo sveže informacije s slovenske glasbene scene, humor ter dobro voljo, zvečer pa ponujamo oddaje, ki jih naši ustvarjalci pripravljajo na dnevni ter tedenski bazi: oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, Iskreno z Majo Oderlap, Glasbene želje, Kralj svoje kuhinje, Z Jasno in glasno! ter koncerte slovenskih ansamblov in prenose prireditev, kot so Slovenka leta, Bob leta, Miss Slovenije ..." nam je povedala programska direktorica Jasna Kuljaj, ki je ponosna na ekipo, ki soustvarja program.

Programska direktorica TV Veseljak Golica, Jasna Kuljaj (Foto: Petra Hlebš)

"Za vsem tem stoji ogromna ekipa mladih in ustvarjalnih ljudi, ki se zaveda pomembnosti slovenske glasbe za slovenski narod. Naše programe gradimo prav na podlagi ponosa na domovino, na naše etnološke posebnosti in vsega, kar nas dela edinstvene. Podatki kažejo, da v zadnjem času interes Slovencev do tovrstnih vsebin narašča in ponosni smo, da s svojim delovanjem tudi mi prispevamo svoj delež k temu trendu. V tej smeri nameravamo nadaljevati in še nadgraditi vsebine. Za vse to pa so seveda potrebna sredstva."

Na TV Veseljak Golica spoštujejo slovenski jezik

Kako pa na TV Veseljak Golica v slovenskem prostoru gleda odgovorni urednik televizije Sašo Đukić? "Televizija Veseljak Golica je izjemnega pomena za Slovenijo, za slovenski narod, ker predvaja izključno in samo slovensko glasbo, večinoma domačo slovensko glasbo. Na televiziji je doma slovenski jezik, ki ga gojimo, ki ga spoštujemo in ga imamo radi, zato smo veseli, da imamo tako veliko gledalcev, žalosti pa nas, da nas mogoče kakšni operaterji ne želijo videti v svoji programski shemi, ker konec koncev, kje bodo slišali pristno in pravo slovensko besedo, če ne na TV Veseljak, Golica?"

Raznolik program

"Radio Veseljak, ki 24 ur na dan predvaja samo slovensko glasbo, s svojim vsakodnevnim oddajanjem v živo tudi ob praznikih in vikendih, poslušalcem ponuja izobraževalne, informativne, kulturne, umetniške, verske in otroške vsebine, tako da smo namenjeni vsem starostnim skupinam, ne glede na spol, rasno ali versko pripadnost. Med našimi poslušalci je tudi ogromno slovenskih izseljencev, ki zelo aktivno sodelujejo v programu, saj smo jim po večini še edina povezava z njihovim domačim krajem. Od 6. junija 2022, smo postali tudi prvi radio, ki ga lahko gledamo. Postal je tudi televizija, dostopna preko večine slovenskih operaterjev, ki razumejo pomembnost predvajanja slovenske glasbe in ohranjanja slovenske kulturne dediščine za slovenski prostor," je o pomembnosti raznolikosti Radia Veseljak in TV Veseljak Golica povedala urednica radia Janja Ulaga, ki poudarja tudi dostopnost televizije.

Producentka na TV Veseljak Golica Ljubica Špurej Jazbinšek v družbi voditeljev Nejca Drobniča in Janje Ulaga. (Foto: Simon Pelko)

"Dostopnost programa Veseljak Golica je zagotovo ravno tako pomembna kot dostopnost radia Veseljak, saj tako omogočamo Slovencem, da ostajajo ponosni državljani, da spremljajo, kaj se dogaja novega na slovenski glasbeni in filmski sceni. Opominjamo na to, da je Slovenija bogata tudi z običaji, ki so jih naši predniki gojili desetletja, in nekatere celo stoletja. Dostopnost programa radia Veseljak in Tv Veseljak Golica bi zato zagotovo morala biti omogočena vsem slovenskim državljanom."

Voditeljica Jutranje budnice in Petkove Pumpe ter dolgoletna članica ekipe Veseljaka Nina Cestnik Pavlič. (Foto: Simon Pelko)

Ustvarjalci in voditelji na Veseljaku veliki ljubitelji slovenske glasbe

Nina Cestnik Pavlič je že vrsto let del Veseljaka, zadnja leta pa jo gledalci spremljajo tudi v Jutranji budnici. "Obstoj Veseljaka je zame najpomembnejši za ohranjanje in širjenje domače, slovenske tradicije. Je edini, ki spominja na korenine Slovencev in poudarja pripadnost domovini. To, da predvaja izključno slovensko glasbo bi moralo biti v ponos slehernemu Slovencu, ki se rodi v deželi pod Triglavom. In moja srčna želja je, da se Veseljak ohrani še vrsto let in tako vsako generacijo rodov uči o tradicijah na slovenskih tleh. Sama sem za obstoj Veseljaka izredno hvaležna in si vsakdana brez njega res ne predstavljam," nam je zaupala.

Tanja Žagar v družbi voditeljev Jutranje budnice na Veseljaku Nejca Drobniča in Nine Cestnik Pavlič. (Foto: Simon Pelko)

Glasbenik in voditelj Jutranje Budnice Nejc Drobnič nam je zaupal: "TV Veseljak Golica ni samo televizija, ki vrti zgolj in samo slovensko glasbo ... je mnogo več. Voditelji, producenti in vsa ekipa, ki diha s televizijo spoštujemo in imamo radi vse kar je slovensko. V ospredje postavljamo običaje, ustno in pisno izročilo naših prednikov, spominjamo se velikanov slovenske glasbe in pregovorov po katerih so živeli naši starši, dedki in babice. Smo braniki vsega kar je slovensko, in vsi se zavedamo, da biti Veseljak je privilegiji, ki se ga vsi zavedamo in odgovorno nosimo v srcih."

Tomaž Rot, voditelj in vodja Ansambla Tomaža Rota (Foto: Jon Razinger)

Na TV Veseljak Golica program ustvarjajo predvsem veliki ljubitelji slovenske glasbe. Med njimi je tudi vodja Ansambla Tomaža Rota, Tomaž Rot, ki vodi program Veseljakov dober dan in oddajo Ta teden na Veseljaku. "Veseljak in TV Veseljak Golica v Sloveniji pomenita edino televizijo in radio, ki predvajata samo slovensko glasbo, podpirata slovensko besedo in seveda slovensko glasbo, slovenske izvajalce in to je tisto, kar nam vliva nekaj patriotizma, pa tudi vliva upanje za slovensko besedo še za naprej," nam je zaupal Tomaž in dodal:

"Kot glasbeniku mi pomeni pravzaprav edini medij, v katerem se res lahko v celoti predstaviš s tem, kar izvajaš, s tem, kar delaš, si vedno dobrodošel in vedno lahko z glasbo poveš tisto, kar misliš."

