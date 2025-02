novice

Lahko zaradi ukinitve televizijskih programov prekinem pogodbo z operaterjem?

20.2.2025 | 13:30 | M. P.

Ljubljana - Številni bralci so se obrnili na nas, ker ne morejo več spremljati televizijskih programov Aktual TV, TV Veseljak Golica, TV Zlati zvoki in Best TV prek operaterja Telemach.

Operaterja potrošnik lahko zamenja tudi brez stroškov. (Foto: Sašo Švigelj)

Vse, kar lahko zdaj gledalci storijo, je menjava operaterja. Ta pa je lahko zelo enostavna. Uredi se jo lahko že z obiskom poslovalnice operaterja, kamor želite prestopiti ali celo samo s klicem k novemu operaterju. Izbrani operater prestop uredi sam. Pomembno pa je, da stranka nima vezave pogodbe in da je menjava tehnično mogoča. Vse je lažje, če je optično omrežje že pripeljano do hiše oziroma stanovanja.

Možna pa je tudi menjava operaterja, če ima stranka urejeno tako imenovano vezavo. To je mogoče v primeru slabšega delovanja storitev, kadar operater spremeni pogodbene pogoje ter v 14-ih dneh od sklenitve na daljavo.

Kaj v praksi pomeni sprememba pogodbenih pogojev?

To je lahko tudi sprememba sheme televizijskih programov, sprememba cen storitev ali ukinitev dodatnih storitev. V primeru spremembe pogodbenih pogojev mora operater stranko obvestiti najmanj 30 dni pred nameravano uveljavitvijo sprememb. Potrošnik pa ima pravico, da v roku 60 dni od prejema obvestila odstopi od naročniške pogodbe, če se s spremembami ne strinja.

Agencija za komunikacijska omrežja na svoji spletni strani ob tem opozarja, da je nujno treba navesti, da odstopate zaradi spremembe pogojev naročniškega razmerja. Le tako bo postopek potekal brez stroškov.

Težava lahko nastane, če imate pri operaterju več paketov oziroma naročniških razmerij. Odstop od pogodbe se namreč nanaša le na paket, za katerega je bila objavljena sprememba pogojev. Torej, če ima recimo potrošnik sklenjen paket trojček, poleg tega pa še dodatno mobilno številko, lahko upravičeno uveljavlja odstop od pogodbe le za tisti del, kjer je prišlo do sprememb. Če se spremenijo pogoji pri trojčku, lahko brez stroškov stranka odstopi le od trojčka, ne pa tudi za mobilno številko.

‹ nazaj