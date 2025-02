dolenjska

Krožišče predvidoma zaključeno do konca marca

20.2.2025 | 15:00 | M. Ž., foto: Direkcija RS za infrastrukturo

Poljane pri Mirni Peči - Na Poljanah pri Mirni Peči je na nekdanji hitri cesti od septembra lani gradbišče. Direkcija za infrastrukturo namreč prenavlja državno cesto v dolžini 690 metrov. Projekt, ki poleg celovite rekonstrukcijo ceste vključuje tudi izgradnjo težko pričakovanega krožišča in ureditev križišč z lokalnimi cestami, bo, kot je zapisala na svoji spletni strani, predvidoma zaključen do konca marca.

Nastajajoče krožišče na Poljanah pri Mirni Peči

V zaledju prihodnjega krožišča gradijo podporne konstrukcije ter urejajo brežine vzdolž celotnega območja obdelave, uredili bodo tudi odvodnjavanje, zaščitili in prestavili komunalne vode, uredili prometno signalizacijo in prometno opremo na celotnem območju, podaljšali en podvoz in zgradili šest novih prepustov.

Za večjo prometno varnost projekt vključuje še ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze ob regionalni cesti in dveh avtobusnih postajališč. Na območju krožišča in avtobusnih postajališč bo postavljena tudi nova cestna razsvetljava. V sklopu projekta bodo v območju varovalnega pasu državne ceste uredili tudi vzporedne lokalne ceste v skupni dolžini 655 metrov, vključno z navezavami na državno cesto, so navedli na direkciji.

Trenutno izvajajo drenažo, postavljajo robnike, nasip, robni venec na konstrukciji in cestno razsvetljavo.

Vrednost gradbenih del znaša nekaj več kot 2,7 milijona evra.

