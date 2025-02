dolenjska

Gimnazija Novo mesto je prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

20.2.2025 | 12:15 | M. Ž.

Novo mesto, Ljubljana - Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) je za šolsko leto 2025/26 Gimnaziji Novo mesto podelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. Skupno je certifikat prejelo 18 srednjih in 25 višjih oz. visokih šol.

Gimnazija Novo mesto je ednina izobraževalna ustanova, ki je prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. (Foto: FB Gimnazija Novo mesto)

Izobraževalne ustanove, ki prejmejo omenjeni certifikat, športnikom omogočajo izobraževanje in po potrebi opravljanje izpitov na daljavo, pa tudi nekatere druge prilagoditve, so pojasnili na OKS. Na srednješolskem nivoju je to predvsem možnost vnaprej napovedanega spraševanja in pisanja šolskih nalog. Na terciarni stopnji gre prav tako v prvi vrsti za časovno prilagodljivost v smislu oddaje seminarskih in drugih nalog, izrednih izpitnih rokov in podobno.

Kot je za Dolenjski list povedala šolska svetovalna delavka in pedagoška koordinatorica za športne oddelke na Gimnaziji Novo mesto Petra Škof, je postopek pridobitve certifikata dvostopenjski in precej zahteven. »Šola najprej prejme priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere športnikov, komisija pa potem v letu dni temeljito preveri ustanovo kandidatko za certifikat, ali izpolnjuje pogoje. Če jih, izobraževalna ustanova tako prejme certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki pa ga je potrebno obnavljati vsake štiri leta,« je pojasnila.

Certifikat (Foto: OKS)

Na območju regij Jugovzhodna Slovenija in Posavje je novomeška Gimnazija edina izobraževalna ustanova s tem certifikatom, na kar je njen kolektiv še posebej ponosen.

»To je tudi odlična usmeritev za mlade športnike, ki se odločajo za vpis na nadaljnje izobraževanje. Na šoli s certifikatom je precej olajšano usklajevanje učnih in športnih obveznosti,« je Petra dejala in dodala, da imajo na novomeški Gimnaziji kar 96 dijakov-športnikov s pravico do prilagajanja opravljanja šolskih obveznosti. Med njimi je 48 kategoriziranih športnikov, kjer se morajo s prilagoditvami še posebej potruditi, da se mladi lahko hkrati uspešno izobražujejo in nadgrajujejo tudi svojo športno kariero.

