Vrhunska diagnostika brez čakalne dobe

20.2.2025 | 12:25

Največji in najsodobnejši zdravstveni center na območju Dolenjske in Posavja Zdravstveni center Aristotel je stopil še korak bliže k svojim pacientom. Z najnovejšo magnetno resonanco, ki spada med najboljše MR-naprave na svetu, zagotavljajo najvišjo kakovost slikovnega gradiva, trenutno največji možni tunel za udobje pacienta med preiskavo in samo 24 ur do pregleda. Zdi se neverjetno, a je res: če se naročite danes, boste jutri že na vrsti.

Samo 24 ur do preiskave

Izkušnje kažejo, kako pomembno je, da preiskave opravimo hitro, da nismo predolgo obremenjeni s skrbjo za zdravje, zato v Zdravstvenem centru Aristotel omogočajo izvedbo preiskave že v 24 urah – danes se naročite, jutri ste na vrsti. Izvidi pa so na voljo v enem do petih dni po preiskavi.

»Zavedamo se, da je hitra in zanesljiva diagnostika ključnega pomena za pravočasno zdravljenje. Z najnovejšo magnetno resonanco zagotavljamo vrhunsko oskrbo brez čakalnih vrst, kar omogoča hitro ukrepanje in boljše zdravstvene izide za naše paciente,« je izpostavila Darja Čakar, direktorica Zdravstvenega centra Aristotel.

Pozabite na klavstrofobijo!

Nekateri pacienti se med preiskavo z magnetno resonanco lahko počutijo prestrašene, tesnobne, okoli 15 odstotkov pa je takšnih, ki jim preiskava povzroči napad panike. Močna tesnoba med preiskavo MR, ki se lahko kaže kot težave z dihanjem, lahko povzroči premikanje pacienta, kar zmanjša kakovost posnetkov in diagnostičnega testa, lahko privede celo do prezgodnjega preklica preiskave.

»Z mislijo na udobje pacientov smo ponosni na našo napredno napravo Siemens MAGNETOM ALTEA SYSTEM, ki omogoča najširšo trenutno možno odprtino, široko kar 70 cm. Ta širša odprtina bistveno zmanjšuje stres med preiskavo in pripomore k bolj prijazni izkušnji. Poleg tega preiskavo izvedemo v zgolj 10 do 20 minutah, kar je izjemno hitro,« pojasnjuje Martina Mandir, inženirka medicinske radiologije.

Za prijetnejšo izkušnjo poskrbi tudi strokovno osebje, ki pacientu pred preiskavo natančno razloži, kaj se bo dogajalo in kaj lahko pričakujejo. Posebno pozornost namenijo temu, da se pacienti počutijo pomirjene in sproščene, saj vedo, da so ves čas pod nadzorom. Poleg tega imajo na voljo gumb za nujne primere, s katerim lahko kadarkoli prekinejo postopek, če začutijo nelagodje ali tesnobo.

Z natančno diagnostiko magnetna resonanca rešuje življenja

Sodobna tehnologija omogoča hiter in kakovosten pregled, pri katerem pacient leži v udobnem, prostornem tunelu, medtem ko naprava zajema visokoločljivostne slike notranjih organov, mehkih tkiv in sklepov. MR ne uporablja ionizirajočega sevanja, kar pomeni, da je preiskava za pacienta popolnoma varna.

»S pomočjo visoke ločljivosti slik, ki jih omogoča najsodobnejša tehnologija, lahko zdravniki zaznamo tudi najmanjše spremembe v tkivih in organih, kar je ključno za zgodnje odkrivanje bolezni. To pomeni, da so bolezni, kot so rak, nevrološke motnje, srčne bolezni ali bolezni sklepov, lahko odkriti, še preden bolnik razvije očitne simptome, kar omogoča pravočasno zdravljenje in boljše možnosti za uspešno okrevanje. S pravočasno in natančno diagnozo lahko rešimo življenja in izboljšamo kakovost življenja naših pacientov,« je poudarila Martina Mandir, inženirka medicinske radiologije.

Magnetna resonanca v Zdravstvenem centru Aristotel omogoča natančno diagnostiko nevroloških bolezni, poškodb hrbtenice, težav s sklepi in mišično-skeletnim sistemom ter bolezni notranjih organov, kot so jetra, ledvice, trebušna slinavka, prostata in maternica.

Naročite se na: aristotel.si ali 07 49 03 000.

Magnetna resonanca v Zdravstvenem centru Aristotel ponuja številne prednosti, ki pacientom zagotavljajo prijetnejšo izkušnjo in hitrejšo pot do diagnoze:



✅ Ni čakalne dobe – preiskavo opravijo najpozneje v 24 urah.

✅ Izjemno hiter postopek – večina preiskav traja le 10–20 minut.

✅ Največja trenutno možna pregledna odprtina (70 cm) – večji občutek prostornosti za tiste, ki imajo strah pred zaprtimi prostori.

✅ Glasba po izboru pacienta.

✅ Izvidi so na voljo v roku 1 do 5 delovnih dni (odvisno od zahtevnosti preiskave).

✅ Možnost uporabe zrcala za občutek večjega prostora pri pacientih s klavstrofobijo.

