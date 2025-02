kronika

FOTO: V Kraški vasi zagorelo celotno ostrešje hiše

20.2.2025 | 10:25 | M. Ž.

Policisti so bili včeraj nekaj po 17. uri obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Kraški vasi na območju Brežic. Posredovali so gasilci PGD Pirošica, Cerklje, Skopice in Krška vas, ki so požar omejili in pogasili, poškodovan k sreči ni bil nihče.

Včerajšnji požar v Kraški vasi (Foto: PGD Pirošica)

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zagorelo ob kaminu, ogenj pa se je razširil na ostrešje, ki je v celoti zgorelo, nastala je večja premoženjska škoda, so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Okoliščine in vzrok za nastanek požara policisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Mladoletnik za volanom

Krški policisti so med opravljanjem nalog na območju Zalok včeraj okoli 15. ure ustavili voznika Renault twinga. Med postopkom so ugotovili, da gre za 15-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odpeljal tri ovce, ostali brez goriva

V Poljanah pri Mirni Peči je v noči na sredo neznanec iz odklenjenega hleva odpeljal tri ovce.

V Šmarjah na območju Šentjerneja je med torkom in sredo nekdo vlomil v lesen objekt in odnesel okoli 60 litrov goriva.

V Žužemberku je v noči na sredo nekdo poskušal vlomiti v prostore podjetja. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Gruzijec v avtu prevažal devet Turkov

Na avtocestnem postajališču Zaloke so včeraj policisti nekaj pred 18. uro kontrolirali voznika Opel astre slovaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 56-letni državljan Gruzije v vozilu prevaža devet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Gruzije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso zaključeni.

Avto, v katerem je državljan Gruzije prevažal deset državljanov Turčije, ki ne izpoljujejo pogojev za vstop v Slovenijo. (Foto: PPIU PU Novo mesto)

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Brežice) izsledili in prijeli osem državljanov Afganistana in dva državljana Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 58 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 188 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Krškem zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

