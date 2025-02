dolenjska

Na Smrečnikovi ulici postelje za študente in dijake

20.2.2025 | 09:30 | M. Ž.

Novo mesto - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je objavil prvi javni razpis za oddajo postelj dijakom in študentom na Smrečnikovi ulici 8 v Novem mestu. V večstanovanjskem bloku bo v prenovljenem stanovanju za najem na voljo šest postelj, skupne prostore sodobno opremljenega stanovanja pa bodo mladi najemniki souporabljali.

Kuhinja, jedilnica in dneva soba so skupni. (Foto: MO Novo mesto)

Javni razpis, na katerega se lahko zainteresirani dijaki in študentje prijavijo do vključno 17. marca 2025, je objavljen na spletni strani novomeškega sklada in občine. Prosilci bodo o zaključenem izboru najemnikov obveščeni v začetku aprila 2025, so sporočili iz novomeške občine.

Večsobno stanovanje z dvema enoposteljnima in dvema dvoposteljnima sobama je novomeški stanovanjski sklad z lastnim denarjem, posojilom republiškega stanovanjskega sklada in denarjem mestne občine obnovil tekom lanskega leta. Novi uporabniki bodo lahko koristili sodobno urejene spalne prostore, skupno kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo ter moško in žensko kopalnico, omogočena bo tudi souporaba shrambe in parkirnega mesta.

V stanovanju so dve enoposteljni in dve dvoposteljni sobi pa tudi ženka in moška kopalnica. (Foto: MO Novo mesto)

Za prijavo na razpis morajo prosilci oddati obrazec, ki je za prevzem v fizični obliki na voljo vsak delovnik med 8. in 15. uro na naslovu Javnega stanovanjskega sklada MONM na Germovi ulici 6. Obrazec za prijavo je objavljen tudi v elektronski obliki na spletni strani javnega stanovanjskega sklada in spletni strani novomeške občine, kjer so na voljo vse informacije o razpisu, so še dodali na rotovžu.

