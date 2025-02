kultura

Klemnu Dvorniku in Maji Weiss nagrada Štigličev pogled

20.2.2025 | 08:20 | M. Ž.

Ljubljana - Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je sinoči v Slovenski kinoteki že enajstič podelilo stanovske nagrade na področju filmske in televizijske režije. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije je letos dobila režiserka Nadja Velušček. Podelili so tudi pet enakovrednih nagrad Štigličev pogled za režijo posameznega avdiovizualnega dela, prejela sta jo tudi Klemen Dvornik in Maja Weiss, ki je tudi med med kandidatkami za Slovenko leta 2024.

Prejemniki Štigličevih nagrad, Klemen Dvornik prvi z leve, Masa Weiss tretja z desne. (Foto: Peter Uhan, DRS)

Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi, je Nadja Velušček v desetletjih kontinuiranega ustvarjanja slovenski in evropski prostor obogatila z dragocenim, svojstvenim pogledom. Njen pogled je pronicljiv pogled ustvarjalke, ki pripoveduje svet iz periferije.

Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo je Klemen Dvornik prejel za režijo celovečernega igranega filma Igrišča na damo (AAtalanta) in Maja Weiss za celovečerni dokumentarni film Zajeti v izviru (Bela film). Maja Doroteja Prelog je bila nagrajena za režijo celovečernega dokumentarnega filma Cent'anni (produkcija Cvinger film), Slobodan Maksimović za celovečerni dokumentarni filma Praslovan (Invida) ter Matevž Jerman in Jurij Meden za celovečernega dokumentarnega filma Ali je bilo kaj avantgardnega? (Temporama).

Letošnjo komisijo za podelitev nagrad so sestavljali Hanna Slak (predsednica), Marko Šantić (član) in Gregor Božič (član). Pri odločanju za nagrado za življenjsko delo je Marka Šantića nadomestila nadomestna članica komisije Helena Koder.

