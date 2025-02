dolenjska

Ustvarjali iz gline in izdelali tapiserijo

19.2.2025 | 18:35 | L. Markelj, foto: Zala Štamcar

Škocjan - Zimske počitnice za naše otroke so tu in sproščati se da na različne načine. Tudi v družbi in tudi ob ustvarjalnem delu.

Otroci so ustvarjali iz gline in nastali so zanimivi izdelki.

V organizaciji Krajevne knjižnice Škocjan in v sodelovanju z novomeško enot Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti so v torek in danes v Kulturnem centru Škocjan potekali dve ustvarjalni in poučni počitniški delavnici, ki sta bili po besedah vodje knjižnice Zale Štamcar odlično obiskani.

V torek dopoldne so svojo domišljijo in ročne spretnosti razvijali pod mentorstvom Novomeščanke Gee Gerstenhofer in sicer na temo Pravljična bitja in njihovi svetovi. Na delavnici so otroci ustvarjali pravljična bitja, kot so vilinci, škrati in zmaji, ter jih okrasili s osnovnimi tehnikami tkanja.

Danes dopoldne pa je prišlo na vrsto ročno tkanje. Otroci so spoznali osnove ročnega tkanja in ustvarili svojo tapiserijo v velikosti A5. Pri tem so se seznanili z različnimi materiali in osnovnimi tehnikami tkanja. Delavnico je vodila mentorica Lara Žagar.

Knjige so prijateljice otrok!

Obe delavnici sta bili brezplačni in ju je sofinancira Občina Škocjan.

Zala Štamcar pravi, da je bilo druženje obakrat lepo, sicer pa ji je – kot vsakemu knjižničarju – zaigralo srce, »ko so se otroci po odlično obiskanih delavnicah poskrili po kotičkih knjižnice in brali knjige.«

