Metliška enota CSD ima zaradi groženj zaprta vrata, a po zagotovilih direktorice posluje normalno

19.2.2025 | 14:30 | B, B., M. G.

Napis na vratih metliške enote CSD, ki je vznemiril občane. Zdaj so ga nadomestili z drugim.

Metlika - "Obveščamo vas, da bo Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, do nadaljnjega zaprt zaradi varnostnih razlogov."

Tak napis je še včeraj visel na vhodu v metliški CSD, kar je sprožilo številna vprašanja in ugibanja o tem, zakaj je prišlo do tako drastičnega ukrepa.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je o tem celo naslovila poslansko vprašanje, v katerem sprašuje po varnostnem razlogu za zaprtje enote. Zanima jo tudi, ali je ogrožanje varnosti povezano z romsko problematiko, za kakšno stopnjo tveganja je šlo, da so se odločili za tako drastičen ukrep, in kaj bosta pristojni ministrstvi (notranje ministrstvo ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) storili, da bosta zaščitila socialne delavce pri njihovem delu.

Neroden napis, poslujemo normalo

Z vprašanjem kaj se dogaja v CSD Metlika, smo se obrnili na direktorico CSD Dolenjska in Bela krajina mag. Ireno Kralj. Odgovorila nam je, da enota v Metliki posluje normalno, da pa je bilo na vratih nekaj časa res nerodno zapisano obvestilo, da je CSD zaprt.

"Zaprta so samo vrata v Enoto Metlika in ne celotna enota. Žal smo morali zaradi lastne varnosti vzpostaviti nadzorovan vstop v prostore, vendar zagotavljamo, da smo uporabnikom kot do sedaj na voljo ves poslovni čas," pojasnjuje Irena Kralj.

Grožnje v postopku odvzema otroka

Dodaja, da se za tak ukrep odločijo, kadar pride do ogrožanja zaposlenih. Takrat najamejo varnostnika in zaprejo vrata v stavbo. Tak ukrep je v veljavi, dokler ne ocenijo, da so se varnostne razmere izboljšale, ponavadi kak teden ali dva, obiskovalci pa lahko za vstop v CSD pozvonijo na zvonec ali pokličejo na telefonsko številko, ki je zapisana na obvestilu, pojasnjuje direktorica.

"Za nekoliko nejasen napis na vratih se iskreno opravičujemo," dodaja Irena Kralj, ki podrobnosti primera, zaradi katerega je prišlo do poslabšanja varnostne situacije v Enoti Metlika, ne komentira.

Po naših neuradnih informacijah naj bi šlo za primer, ko je delavka CSD obravnavala primer odvzema otroka družin, pri čemer je bila v svojih delovnih prostorih večkrat deležna groženj s strani staršev.

Poostren varnostni režim bo v metliški enoti CSD predvidoma trajal še nekaj dni.

