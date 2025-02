dolenjska

Znani občinski nagrajenci

19.2.2025 | 15:30 | R. N.

Mokronog - Občinski svet občine Mokronog – Trebelno je na včerajšnji seji potrdil občinske nagrajence. Priznanje občine na bosta prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo 14. marca, prejela Jože Novak iz Mokronoga in krajevna organizacija Rdečega križa Mokronog, Trebelno, Ornuška vas in Čužnja vas.

Svetniki so včeraj potrdil letošnje občinske nagrajence. (Foto: R. N.)

Kot je povedal predsednik odbora za priznanja Matija Kovačič, so poleg tega prejeli tudi predlog za podelitev naziva častni občan Stanislavu Ureku. »Odbor je predlog preučil in ugotovil, da je kandidat v preteklosti veliko doprinesel k razvoju takratne krajevne skupnosti Trebelno in bil sooblikovalec v prvem mandatu novonastale občine Mokronog – Trebelno, za kar si zagotovo zasluži pohvalo in priznanje. Vendar se nam zdi, da se za naziv častni občan podeli osebam, ki so s svojim delovanjem ki so s svojim delovanjem vidno prispevali k ugledu, prepoznavnosti in razvoju občine doma ali v tujini, ali ki imajo pomembne dosežke na področju znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke. Gre torej za širše delovanje, ne le na ožjem območju. Njegovo prizadevanje je lahko primerljivo z današnjo vlogo občinskega svetnika, bil je tudi predsednik krajevne skupnosti Trebelno, zato odbor predlaga, da se mu podeli listino občine, za katero se odloči župan,« je povedal Kovačič. Občinski svet je sledil predlogu odbora za priznanje in Stanislava Ureka ni potrdil za novega častnega občana.

Občinski svet znova popoln

Zaradi smrti svetnice Ane Vene so morali izpeljali nadomestne lokalne volitve v 5. volilni enoti, ki so potekale 9. februarja. Za občinskega svetnika sta kandidirala Josip Ekar in Mojca Zaplatar. Prvi je prejel 36 glasov, druga pa 61. Mojca Zaplatar je včeraj po potrditvi mandata že sodelovala na seji, pokojno Ano Vene pa bo nasledila v delovnih telesih občine.

Nova svetnica Mojca Zaplatar (Foto: R. N.)

