Je smetnjakov za pasje iztrebke dovolj?

19.2.2025 | 13:10 | L. Markelj

Takšna opozorila je najti tudi v novomeškem mestnem središču. (Foto: L. M.)

Neodgovornih lastnikov psov je vse manj – Smetnjaki predvsem ob kolesarskih in sprehajalnih poteh – Kritično na Župančičevem sprehajališču – V Novem mestu pasji park na Loki, v Krškem ga načrtujejo v Parku urbanih športov

Novo mesto, Krško - Pasjih ljubljenčkov je tudi v našem okolju vse več, a žal to ne drži za smetnjake za pasje iztrebke, opozarjajo naši bralci. A. B. iz Novega mesta denimo opozarja na kritično stanje na Župančičevem sprehajališču. Še tam, kjer bi koši morali biti, jih ni, ker so bili očitno na delu vandali, marsikje je najti le vrečke s pasjimi iztrebki.

»Pa tudi sicer primanjkuje košev za to, na primer v novomeškem mestnem jedru, pa vemo, da je pri skoraj vsaki hiši vsaj en pes,« pove Novomeščanka.

Na Mestni občini Novo mesto – lani je bilo na njenem območju 4.376 registriranih psov – menijo, da stanje ni tako kritično, saj imajo ob vseh sprehajalnih poteh in v mestnem jedru nameščene smetnjake za mešane komunalne odpadke, v katere sodijo tudi pasji iztrebki – zato tudi ni dodatnih smetnjakov za pasje iztrebke. Komunala Novo mesto pa je na koške ali na posebne dodatne nosilce namestila t. i. podajalce vrečic za pobiranje pasjih iztrebkov.

NA DELU VANDALI

»Žal prepogosto iz teh podajalcev nepridipravi odvijejo vrečke in jih odvržejo, medtem ko je onesnaževanje s pasjimi iztrebki redko. V Komunali Novo mesto ob rednem čiščenju javnih površin dokaj redko zaznavajo tovrstne odklone, kar pomeni, da večina lastnikov in sprehajalcev hišnih ljubljenčkov zna poskrbeti za čistočo,« pravijo na mestni občini in obljubljajo, da bodo na pobudo občanke poostrili nadzor na Župančičevem sprehajališču.

Koše za pasje iztrebke je treba redno prazniti. (Foto: L. M.)

V KRŠKEM 50

V mestni občini Krško, kjer imajo registriranih 3.650 psov, so smetnjake za pasje iztrebke začeli nameščati pred desetimi leti. Trenutno jih imajo postavljenih 50, največ v mestnih četrtih Krško in Leskovec pri Krškem, nekaj pa tudi v naseljih Brestanica in Spodnji Stari Grad.

V novomeški občini ima psa vsak deveti prebivalec, v krški pa vsak sedmi.

Smetnjaki za pasje iztrebke so nameščeni ob kolesarskih in sprehajalnih poteh, kot pravijo, od občanov večkrat dobijo tudi pobude za nove, in če so upravičene, jih postavijo. Da so smetnjaki za pasje iztrebke urejeni in vzdrževani, skrbi Kostak, ki jih prazni vsak dan. Na smetnjakih, ki so opremljeni z nosilci za vrečke, so na voljo tudi brezplačne vrečke za uporabo.

Postavitev novega smetnjaka za pasje iztrebke stane okrog 200 evrov. Praznjenje poteka istočasno z drugimi smetnjaki, zato ločenih stroškov za praznjenje smetnjakov za pasje iztrebke ne beležijo, o kakem posebnem prispevku za pokrivanje vseh teh stroškov za lastnike psov pa ne razmišljajo.

V Krškem pravijo, da se občasno dogaja vandalizem, da v smetnjake mimoidoči odlagajo tudi druge vrste odpadkov, a da so po izkušnjah medobčinskega inšpektorata lastniki psov dobro ozaveščeni o dolžnosti, da za svojimi psi počistijo iztrebke, kršitve pa so redke. V krški občini so veseli, da je danes stanje na tem področju veliko boljše kot pred 10 ali 15 leti.

PARK ZA PSE?

Mestna občina Krško si prizadeva tudi za gradnjo Parka urbanih športov, v katerem je poleg športnorekreacijskih površin predviden tudi pasji park. V novomeški občini tak park že imajo, in sicer na Župančičevem sprehajališču, kjer sta na voljo tudi pasje stranišče in sveža voda.

Večina lastnikov psov za njimi pobira iztrebke. (Foto: L. M.)

STANJE BOLJŠE

Da kultura pobiranja pasjih iztrebkov pri nas ni »na psu«, pravi predsednik Kinološkega društva Novo mesto Borut Šepetavc. »V zadnjih letih je stanje veliko boljše. Lastniki psov so vse bolj odgovorni in pobirajo iztrebke za svojimi pasjimi prijatelji ter s sabo nosijo vrečke, seveda pa so še tudi izjeme. Lahko smo zadovoljni, da so pri nas vrečke ob koših v glavnem na voljo,« pravi in omeni razliko s hrvaškim primorjem, kjer iz lastnih izkušenj ve, da ni ne smetnjakov ne vrečk.

Seveda so najbolj moteči pasji kakci na urbanih površinah, se pravi v parkih, na pločnikih, morda v bližini otroških igral, v okolici šol in vrtcev, a pobirati jih je treba tudi v naravi, na travnikih in obdelovalnih kmetijskih površinah, saj se sicer lahko pokvari krma za živali in se kmetu naredi veliko škode.

Kultura pobiranja pasjih iztrebkov pri nas ni »na psu«.

Šepetavc pove, da društvo lastnike psov vedno opozarja na odgovorno vedenje, imajo pa vse več dela, saj je tudi štirinožnih prijateljev zlasti po koronačasu vse več.

»Vse več je različnih pasem psov, ki morda tudi ne ustrezajo lastnikom. Pri izbiri mnogi gledajo na zunanjost, videz in všečnost, manj pa na značajske lastnosti psa, kar jih potem lahko neprijetno preseneti,« pove in še doda, da je k sreči vse manjša težava sprehajanje psov brez vrvice, torej večina uporablja povodce.

