Petnajst let Mezzik

19.2.2025 | 11:45 | Lidija Markelj

V vokalni skupini Mezzo iz Novega mesta sodeluje okoli 20 deklet, ki jim v življenju glasba veliko pomeni. Letošnje leto bo zanje posebno, saj bodo praznovale že 15 let prepevanja.

Skoraj polovica zdajšnje zasedbe vztraja že od začetka; med njimi je tudi njihova zborovodkinja Barbara Lotrič, sicer profesorica glasbe in solo petja (na fotografiji prva z leve), ki je zborovodkinja tudi v stolnici na Kapitlju. Mezzike so zdaj že delovno razpoložene in se pripravljajo na sklop koncertov, s katerimi se bodo letos predstavljale po različnih slovenskih krajih. Nastopale bodo z bogatim repertoarjem, ne bo manjkalo niti njihovih biserov iz preteklih let pa seveda skladb slovenskih in zlasti mlajših dolenjskih skladateljev, ki jih redno uvrščajo v svoj program.

Mezzike, ki so se lani jeseni z mednarodnega tekmovanja pevskih zborov v Črni gori vrnile z zlatim in s srebrnim priznanjem, rade obogatijo različne kulturne dogodke. Tako so sodelovale tudi na nedavnem odprtju slikarske razstave Janka Orača v Baragovi galeriji v Novem mestu, od koder je tudi objavljena fotografija.

