kronika

Na neregistriranem tomosu brez izpita

19.2.2025 | 11:05 | B. B.

Ilustrativna fotografija

Šentjernejski policisti so med opravljanjem nalog na območju Drče včeraj nekaj po 11. uri ustavili 15-letnega voznika mopeda, ki med vožnjo ni uporabljal čelade in je na mopedu prevažal drugega mladoletnika. Ugotovili so, da 15-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, moped pa ni registriran. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu Tomos A35 zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovil obdolžilni predlog. Ukrepali bodo tudi zoper mladoletnega sopotnika, ki se je med postopkom nedostojno vedel in žalil policiste.

Zasegli predelani moped

Nekaj pred 15. uro so sevniški policisti v Sevnici kontrolirali mladoletnega voznika mopeda. Med postopkom so posumili, da je bila na mopedu opravljena nedovoljena predelava, zato so odredili izredni tehnični pregled, kjer so nedovoljeno predelavo potrdili. Moped so zasegli in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brez izpita

V jutranjih urah so na cesti Novo mesto-Metlika ustavili voznika kombija s pripeto prikolico. Ugotovili so, da 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Neregistriran kombi

Na Obrežju so policisti kontrolirali voznika kombija slovenskih registrskih oznak. Ugotovljeno je bilo, da 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu Mercedes sprinter zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli renaulta

Okoli 21.30 so policisti med kontrolo prometa v kraju Gomila na območju Mirne ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. 60-letnemu kršitelju, ki mu je zaradi kršitev na podlagi odločitve sodišča prenehalo veljati vozniško dovoljenje, so avtomobil zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na območju Drče (PP Šentjernej) je nekdo vlomil v kletne prostore počitniške hiše. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Včeraj med 8. in 16. uro je v kraju Kal na območju Semiča nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar in nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 3.500 evrov.

Okoli 18. ure je na Smrečnikovi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v klet stanovanjskega bloka in odtujil več steklenic z alkoholnimi pijačami. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Ponoči je v Novem mestu nekdo vlomil v prodajni kiosk in odtujil večjo količino tobačnih izdelkov. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in aktivnostmi za izsleditev storilca.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Loče, Dvorce, Rakovec) izsledili in prijeli 16 državljanov Afganistana, dva državljana Kitajske in po enega državljana Sierra Leone, Bangladeša, Konga, Somalije in Libije. Na območju Črnomlja so prijeli dva državljana Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

‹ nazaj