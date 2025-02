bela krajina

Na proslavi ob prazniku podeljene diplome občine in športna priznanja

19.2.2025 | 08:45 | B. B.

Črnomelj - Na predvečer praznika občine Črnomelj, ki ga praznuje 19. februarja, je v športni dvorani Mirana Jarca Črnomelj potekala osrednja proslava, na kateri so med drugim podelili diplome Občine Črnomelj, ki se podeljujejo za izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku in ugledu občine v minulem letu, ter športna priznanja, ki se podeljujejo za najboljše dosežke in uspehe na področju športa.

Prejemniki priznanj Obcine Crnomelj in športnih prizananj (z leve proti desni): ekipa osnovne šole Mirana Jarca Crnomelj v 3 x 3 košarki, dr. Janez

Weiss, Loti Cufer, Anton Brodaric, Ema Kozan, Peter Dichlberger, Marica Balkovec (Hiša sadeži družbe) in župan Obcine Crnomelj Andrej Kavšek (Foto: Jani Pavlin)

Slavnostni govornik župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je v svojem govoru poudaril, da si nenehno prizadevajo izboljšati kakovost bivanja v občini – v skrbi, da bi se vsi občani in občanke dobro počutili in videli prihodnost, kakršno si zaslužijo.

»Tudi nezadovoljstvo je del življenja in gotovo nikoli ne bo vse, kar si še želimo postoriti, enako dobro in pomembno za vse. Pa vseeno si želim, da bi zmogli kdaj videti tudi dlje od svojega vrtička in pogledati širšo, celotno sliko naše občine. Veliko se je že naredilo, veliko se dela in nič manj ambiciozno ne bomo vstopili v prihodnost,« je dejal župan in ob koncu čestital vsem prejemnikom občinskih diplom in športnih priznanj ter se jim zahvalil za njihov prispevek k prepoznavnosti občine.

Župan Andrej Kavšek (Foto: Jani Pavlin)

Diplome Občine Črnomelj za leto 2024 so prejeli Peter Dichlberger za dolgoletno prizadevno, predano in uspešno delo na področju planinstva, dr. Janez Weiss za izjemen strokovni prispevek na področju zgodovine ob Letu domovine v občini Črnomelj ter predano delo s ciljem bogatenja zgodovinske dediščine v lokalnem okolju, ter Hiša sadeži družbe za požrtvovalno in predano delo, ki ga odgovorno opravljajo, ter za plemenito poslanstvo, ki jih neumorno žene naprej v prizadevanjih za boljše življenje občank in občanov.

Priznanje športnik leta 2024 je prejel Jakob Kavšek za izjemne dosežke in vrhunske rezultate na področju plesa, za športnico leta 2024 pa Loti Čufer za dosežene uspehe na mednarodnih ter državnih tekmovanjih v ju-jitsu. Za športno ekipo leta 2024 je priznanje prejela Ekipa osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj v 3 x 3 košarki za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu osnovnih šol v 3 x 3 košarki. Priznanje za mlado perspektivno športnico za leto 2024 je prejela Ema Kozan za doseganje odličnih rezultatov v twirlingu, za športni dosežek leta 2024 pa Anton Brodarič za izjemen podvig v Himalaji in osvojitev vrha Mera Peaka, najvišjega treking vrha v Nepalu.

Foto: Jani Pavlin

V bogatem kulturnem programu proslave, katere scenaristka in režiserka je bila Nastasja Schweiger, idejna zasnova pa je nastala po motivih knjige Marjetke Balkovec Debevec V Črnomlju od nekdaj bili so veseli, so nastopili Folklorna skupina Dragatuš, Folklorna skupina KUD Oton Župančič Vinica ter Viniške cure in Viniški tamburaši, naratorja Eva Kavčič in Rok Babič, himno je zapel Gašper Mihelič, povezovalec prireditve pa je bil Tomaž Čurk.

Proslavo je v sodelovanju z Občino Črnomelj organiziral ZIK Črnomelj. Predstavitvene filme nagrajencev je ustvaril Uroš Raztresen (VIA Studio), za tehnično izvedbo prireditve pa je poskrbel Jurij Klobučar z ekipo (JK Zvok in luč).

