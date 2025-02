dolenjska

Od petka do nedelje popolna zapora Šegove ulice

19.2.2025 | 08:30 | B. B.

Na odseku Šegove ulice bo od petka do nedelje popolna zapora prometa. (Foto: MONM)

Novo mesto - Od petka do nedelje, od 21. do 23. februarja 2025, bo vzpostavljena popolna zapora krajšega odseka Šegove ulice v Novem mestu, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.

Dela za prevezavo vodovoda in ureditve odvodnjavanja cestišča bodo potekala na 100-metrski trasi ob gradbišču, kjer poteka gradnja oskrbovanih stanovanj, zapora za izvedbo del pa bo vzpostavljena po jutranji prometni konici.

Med popolno zaporo Šegove ulice bo obvoz za vozila urejen po Ulici Slavka Gruma in Cesarjevi ulici, tamkajšnji prehod za pešce bo omogočal prečkanje ceste.

Dostop do Vrtca Pedenjped bo potekal nemoteno, vzpostavitev zapore pa prinaša začasno spremembo v mestnem potniškem prometu. V petek tako avtobusi na linijah 1A in 2 od 9. ure dalje ne bodo ustavljali na postajališčih Cesarjeva ulica in Drska, najbližje dostopno postajališče pa bo na ulici Slavka Gruma.

‹ nazaj