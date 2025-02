bela krajina

Letos odprtje prenovljenega gradu, kulturnega doma in novega urgentnega centra

18.2.2025 | 15:35 | R. N.

Črnomelj - Občina Črnomelj je ob praznovanju občinskega praznika pripravila novinarsko konferenco, na kateri so župan Andrej Kavšek s sodelavci predstavil številne projekte, ki so bili lani zaključeni, se še izvajajo in so v načrtu. »V občinski upravi nenehno snujemo načrte za nove projekte, s katerimi bi lahko še izboljšali kakovost življenja v naši občini, saj si želimo, da bi se občani in občanke v naši lokalni skupnosti dobro počutili in radi živeli v njej,« je uvodoma povedal župan Kavšek in izrazil zadovoljstvo, da bo občina v letošnjem letu bogatejša za nove pomembne pridobitve.

Na današnji novinarski konferenci je župan Andrej Kavšek skupaj s sodelavci predstavil številne naložbe v občini. (Foto: Občina Črnomelj)

»Zaveza kulturi in negovanje tradicije zagotovo sodi med naše pomembne cilje. Kajti naša bogata dediščina je tudi naša odgovornost in zaveza. Zato sem vesel, da bo v letošnjem letu zaključena obnova pritličja črnomaljskega gradu kot enega najpomembnejših kulturnih spomenikov Bele krajine, s čemer želimo oživiti zgodovinsko dediščino in grad preoblikovati v privlačno kulturno-turistično destinacijo. In če bo vse po sreči, bomo konec leta bogatejši še za eno, za slehernega občana in občanko pomembno pridobitev – novo urgenco v okviru severnega prizidka k zdravstvenemu domu, ki se že gradi,« je poudaril župan, so zapisali v sporočilu za javnost.

Direktorica občinske uprave Danijela Nedič Orešič je med drugim predstavila nov projekt, ki se mu prav z današnjim dnem priključuje Občina Črnomelj. »Na naši spletni strani boste lahko odslej v zavihku Odprti računi našli pregledne in ažurirane podatke o proračunskih prihodkih in odhodkih. Občina Črnomelj se je namreč pridružila projektu Odprti računi, s katerim vzpostavljamo uporabniku prijazno vizualizacijo občinskega proračuna. To pomeni, da boste v tem zavihku na preprost in transparenten način spremljali podatke o finančnem delovanju občine.« Aplikacijo sta sicer razvili nevladni organizaciji Danes je nov dan in Organizacija za participatorno družbo v sklopu projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo iz sklada za nevladne organizacije, je še pojasnila Nedič Orešič.

Prihodki več kot podvojili

Kot so še navedli v sporočilu za javnost, je direktorica občinske uprave postregla še s podatki o prihodkih in odhodkih občine za lansko in letošnje leto. Tako so celotni prihodki v lanskem letu znašali dobrih 28 milijonov evrov, malenkost višji so bili odhodki (28,3 milijonov evrov). Letos pa predvidevajo 30,7 milijonov evrov prihodkov, nekaj več pa bo odhodkov. Kot je poudarila direktorica, se iz aplikacije Odprti računi vidi, da so se prihodki od začetka prvega županovega mandata do danes več kot podvojili, in sicer iz 14,5 milijonov evrov na preko 30 milijonov evrov, največ iz naslova uspešnega črpanja državnih in evropskih sredstev.

Nova celostna prometna strategija

Pomembnejše projekte, ki se trenutno izvajajo v občini, so predstavili Anita Jamšek, vodja projektne pisarne, ter sodelavci Željka Karin Biličič, Jože Migalič in Vinko Kunič. Kot je izpostavila Anita Jamšek, bo črnomaljska občina v letošnjem letu pridobila novo celostno prometno strategijo, ki bo vodilo za dolgoročno in trajnostno prometno načrtovanje v občini. »S sprejetjem dokumenta se bo nadaljeval dolgoročni proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja.« Sicer pa je občinska celostna prometna strategija obvezen dokument, ki je predpogoj za kandidiranje za javna sredstva, ki se bodo dodeljevala med drugim za izvedbo infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, so zapisali v sporočilu namenjeno javnosti.

Jeseni odprtje prenovljenih prostorov gradu

V okviru projekta Branilci krone in meja, ki se osredotoča na celovito prenovo pritličja gradu Črnomelj, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov Bele krajine, je vodja projekta Željka Karin Biličič napovedala zaključek obnove v letošnjem letu in slavnostno otvoritev prenovljenih prostorov v jeseni. »V zaključni fazi je prenova površin pritličja gradu, kar vključuje sanacijo tlakov, ometov, drenaže in drugih gradbenih posegov skladno s spomeniškovarstvenimi zahtevami. Prostori bodo opremljeni z interaktivno opremo, inovativnimi tehnologijami in eksponati, med katerimi bodo replike srednjeveškega orožja, ki bodo obiskovalcem omogočale doživetje zgodovinskih zgodb. Poudarek bo na digitalizaciji vsebin, ki vključuje obogateno in virtualno resničnost ter interaktivne predstavitve. V sklopu obnove se ureja tudi razdelilna kuhinja, trgovina s spominki ter dobava opreme za izvajanje dogodkov. Revitalizacija bo omogočila večjo dostopnost za obiskovalce, vključno z gibalno oviranimi, obenem pa se bo ohranila avtentičnost spomenika.«

Do konca leta nova urgenca

V februarju se je začela gradnja nove urgence v severnem prizidku k zdravstvenemu domu Črnomelj in bo po besedah vodje projekta Jožeta Migaliča predvidoma zgrajena do konca letošnjega leta. »Satelitski urgentni center bo zgrajen po vzoru obstoječega objekta v smeri proti sosednjemu trgovskemu objektu, in sicer v treh etažah. V pritličju bodo prostori urgence, v prvem nadstropju pa laboratorijske dejavnosti, medtem ko bo v drugo nadstropje premaknjena zobozdravstvena dejavnost, da se bodo potem lahko ostale ambulante v obstoječem zdravstvenem domu smiselno uredile in preuredile.« Kot je pojasnil Migalič, se bo vzporedno na spodnjem delu zdravstvenega doma uredila tudi komunalna cestna in parkirna infrastruktura, nova lokacija urgence pa bo tako omogočala hitrejše izvoze tudi na račun predvidenega krožnega prometa, so zapisali v sporočilu za javnost.

Obnove vodovodov in cest

V občini Črnomelj so bili v lanskem letu obnovljeni številni vodovodi in kanalizacije v skupni vrednosti nekaj več kot 760.000 evrov. »Pri tem velja posebej izpostaviti ureditev Ulice 21. oktobra, kjer sta bila pred zamenjavo obrabnega sloja asfalta, ki ga je po naročilu DRSI izvedel CGP, zamenjana 70 let stara kanalizacija in vodovod v dolžini 250 m, in sicer od semaforiziranega križišča pri Pošti do križišča pri Lidlu,« je dejal Vinko Kunič in pojasnil, da so za obnove lokalnih cest v občini lani namenili skoraj 700.000 evrov, za ureditev javne razsvetljave pa dobrih 100.000 evrov.

Med pomembnimi projekti, ki so v pripravi, je izpostavil dva projekta: zmanjšanje vodnih izgub na VS Črnomelj in dograditev kanalizacije v aglomeraciji Črnomelj.

Kulturni dom bo zasijal v novi podobi

Župan Andrej Kavšek je, kot so navedli v sporočilu za javnost, sklenil, da se poleg vsega omenjenega še posebej veselijo otvoritve prenovljenega Kulturnega doma, kajti prenova bo do konca leta končana in njihov imenitni kulturni spomenik bo zasijal v novi podobi. »Veselim se tega trenutka in hvaležen sem, da je država prepoznala zgodovinsko vrednost tega objekta in omogočila njegovo prenovo,« je še dodal župan.

