posavje

Vsi podpirajo gradnje šole, gradili je še ne bodo

18.2.2025 | 14:45 | M. L.

Brežice - Brežiški občinski svet je včeraj razpravljal o možnostih gradnje osnovne šole Artiče. Kot je povedala ravnateljica te šole Vesna Bogovič, je stavba v slabem stanju in take razmere zelo otežujejo delo.

»Osnovna šola Artiče normalno izvaja izobraževalni program. Za to se pač trudimo vsi strokovni delavci. Kot ravnateljica moram ob tem poskrbeti še za primerne delovne pogoje,« je povedala Vesna Bogovič.

Občinski svetniki so se včeraj dolgo zadržali pri razpravi o gradnji Osnovne šole Artiče.

V stavbo teče padavinska voda. Pred časom so morali zapreti za pouk eno učilnico. »V pritličju imamo ogromno vlage, parket nam preperi, V zraku se čuti vlaga. Slabe imamo napeljave centralne kurjave ter vodovodne in kanalizacijske. Manjša popravila izvajamo. Vendar vse pomanjkljivosti kličejo po sanaciji.

Ravnateljica Osnovne šole Artiče Vesna Bogovič

Popravljati posamezne dele je res nesmiselno. Glede glede na to, da je narejena projektna dokumentacija za gradnjo in sanacijo šole, je res nujno in smotrno, da se po nepotrebnem ne porabljajo proračunska sredstva, in da se enostavno pristopi k uresničitvi projekta,« je povedala ravnateljica.

V pričakovanju razpisa

Župan Ivan Molan je povedal, da letos ne morejo začeti graditi šole. »Planirano je bilo že pred leti, da bomo letos zagotovili sredstva in da bomo dobili od države dve milijona evrov. Zdaj se je izkazalo sploh ni razpisa. Upam, da bo država objavila razpis dobili vsaj delno sofinancirano to šolo v naslednjih dveh letih,« je povedal župan, ki upa, da občina letos uspela urediti začasne nadomestne prostore za pouk artiških učencev med gradnjo šole.

Po županovih besedah celotna ocenjena vrednost znaša štirinajst milijonov evrov. »Ampak ta znesek vključuje tudi tisto, kar smo že vložili v to naložbo. Bi pa poudaril, da smo v to šolo vložili že kar precej. Bil je zgrajen vrtec, obnovljena je bila telovadnica, pripravljene so geosonde za ogrevanje. Kar pomeni, da smo doslej v šolo vključno z vso dokumentacijo vložili že okrog 3,7 milijona evrov. Predvideva se, da bi sama šola z opremo stala med devet in deset milijoni evrov,« je povedal župan.

Pouk začasno drugje

Med gradnjo bo pouk učencev, ki jih je 220 v enajstih oddelkih, potekal drugje. Po besedah ravnateljice Vesne Bogovič in župana Ivana Molana iščejo nadomestne lokacije. Trenutno kaže, da bodo učenci na treh lokacijah. »V vse to, ne samo v prostor, moramo vtkati še celo organizacijo dela: prevoze, prehranjevanje učencev in tudi prehod učiteljev med lokacijami,« je povedala ravnateljica Vesna Bogovič. Pred sejo občinskega sveta je upala, da se bodo svetniki strinjali s čimprejšnjim začetkom gradnje šole. »Upam, da bodo svetniki prepoznali nujnost sanacije naše šole in dali soglasje, da občina lahko nadaljuje s postopki in da se začne uresničevati ta projekt,« je rekla.

Občina naj ima rezervni načrt

Na seji so svetniki sprejeli prenovljeni dokument za gradnjo artiške šole. Vsi, ki so razpravljali, so menili, da je gradnja šole nujna. V razpravi je Andrej Vizjak (SDS) kritiziral vlado zaradi neobjavljenega razpisa, saj pomanjkanje razpisa ta trenutek po njegovem pomeni, kot da država ne misli dati denarja. Stanka Preskar (Gibanje Svoboda) mu je odvrnila, da je za šolo že bil razpis leta 2017, se pravi v času tedanje vlade, a občina ni začela graditi. Ferdo Pinterič (Korak naprej in Sonce) je menil, da je gradnja šole nujna, ob tem pa predlagal, naj se občina pripravi na gradnjo tudi za primer, če državnega denarja ne bo. Ivan Kostevc (Korak naprej in Sonce), ki tudi podpira gradnjo šole, je dejal, da je predvidena cena gradnje veliko previsoka. Župan je pojasnil, da so normativi za gradnjo šol zelo zahtevni, kar posledično pomeni drago gradnjo. Dejal je tudi, da leta 2017 ni bilo denarja za gradnjo šole. »Nihče ni takrat rekel, da se odpove kateremu od projektov zato, da bi denar namenili za gradnjo šole,« je rekel Ivan Molan.

Andrej Vizjak

Igor Zorčič: OŠ Brežice poka po šivih

Igor Zorčič (Korak naprej in Sonce) pa je vprašal, ali obstaja študija o potrebah osnovnih šol v občini in prednostna lista gradnje. »Osnovna šola Brežice poka po šivih,« je rekel.

Župan je v odzivu dejal, da je obstoječi program gradnje osnovnih šol sprejel občinski svet. »Osnovna šola Brežice ima glede števila učencev problem, da so v njej otroci iz drugih šolskih okolišev; teh otrok je okoli sto,« je rekel župan. Kot pravi, podpira šole na podeželju, kajti ukinitev šole v tem okolju osiromaši življenje v kraju. Poskrbeti bo treba tudi za Osnovno šolo Brežice, ker v mestu gradijo stanovanja in bo po pričakovanjih v prihodnje več otrok v šoli, je rekel. »Glede osnovne šole Artiče računamo na državno sofinanciranje. Če državnega denarja ne bo, se bomo sestali ponovno in se pogovarjali o novem projektu gradnje Osnovne šole Artiče,« je povedal župan.

Nadzorni odbor: nekaj nedorečenega

Občinski svet se je seznanil s poročilom o lanskih varnostnih razmerah v občini. Sprejel je poročilo nadzornega odbora za lani. V razpravi pred tem je v tistem delu, ki je zadeval delo brežiškega vrtca Mavrica, Andrej Vizjak odzval na poročanje predsednice nadzornega odbora Franje Žokalj in vprašal, ali je vrtec Mavrica uresničil vsa priporočila notranjih in zunanjih revizij.

Ker je predsednica rekla, da je odbor opravil nadzor v enem od javnih zavodov po prejeti prijavi, ki naj bi jo poslal Igor Zorčič, je Zorčič zahteval pojasnilo, rekoč, da on ni poslal prijave.

Občinski svet je sprejel poročilo nadzora, a z dodatkom, da mora odbor Vizjaku in Zorčiču dati dodaten odgovor.

Občinski svet je med drugim opravil tudi nekaj imenovanj članov svetov javnih zavodov ter soglašal s tem, da Zavod za podjetništvo, turizem in mladino najame premostitveno posojilo za izvajanje enega od projektov.

‹ nazaj