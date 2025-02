novice

Ladislav Rožič (1957-2025)

18.2.2025 | 13:20 | M. L.

V 68. letu starosti se je poslovil Ladislav Rožič, so sporočili iz Zveze svobodnih Sindikatov Slovenije (ZSSS), katere dolgoletni sodelavec je bil. Zadnja leta je bil generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) in član nadzornega sveta Kapitalske družbe, med letoma 2017 in 2022 je bil tudi državni svetnik.

Sindijkalno delo je začel v območni organizaciji v Posavju, leta 2007 je postal samostojni svetovalec ZSSS za ekonomsko področje in predsednik Svobodnega sindikata Slovenije. Od leta 2008 naprej je v ZSSS opravljal naloge izvršnega sekretarja na področju gospodarske politike in gospodarskega razvoja, politike in sistema plač, davčne politike in prispevkov za socialno varnost ter privatizacije in prevzemov. Leta 2011 so ga izvolili za sekretarja Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

Ladislav, Ladi za prijatelje in znance, si je z vsem srcem in strokovnim znanjem vztrajno in brezkompromisno prizadeval za pošteno plačevanje delavcev in za pravično delitev družbenih dobrin.

Ob smrti Ladislava Rožiča bo odprta žalna knjiga, in sicer od srede, 19. februarja, od 9. ure do petka, 21. februarja, do 14. ure. Žalna knjiga bo odprta v preddverju velike dvorane v VI. nadstropju Doma sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

