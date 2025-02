družabno

Levjesrčna malčica

18.2.2025 | 11:30 | Retana Mikec

Posavca Robi Špiler in Tjaša Štruc, ki ju poznamo po njunem Vrtu obilja na planoti nad Savo, sta še v drugo postala srečna starša. Do zdaj sta bralce navduševala večinoma kot ljubitelja vrtnarjenja in s širnim svetom delila številne koristne nasvete glede setve, vzgoje bogatih pridelkov in njune vrtnarske izkušnje. Tokrat pa sta presenetila z daljšim zapisom ob rojstvu njune deklice, ki je prve dni rojstva preživela na intenzivnem oddelku Pediatrične klinike UKC.

Levjesrčna novorojenka se je namreč rodila z izjemno redko različico srčne napake, s kakršno se spoprijema le 100 ljudi na svetu. Po dolgih 88 dnevih na neonatalnem oddelku in nato še slabem mesecu na kardiološkem, ko je malčica dopolnila šest kilogramov, je sledila operacija na odprtem srčku novorojenke. Vse je presenetila in se odlično odzvala, po 128 dnevih pa je prvič »okusila« sveži zrak. Starša sta seveda celotni ekipi Pediatrične klinike UKC Ljubljana izjemno hvaležna za vso podporo, tolažbo, uspešen poseg in za izjemno oskrbo. Svojim sledilcem na družbenih omrežjih pa sta hudomušno zapisala: »Česen pa solato in še kaj bova že posadila, saj so se nama prioritete povsem spremenile. Življenje bomo od te izkušnje naprej živeli drugače.« Objavljamo njuno fotografijo, na kateri sta s svojo pogumno drugorojenko, medtem ko doma dolgolaso malčico čaka še starejši bratec. Srečno mladi družinici!

