kronika

Vozil celo 53 km/h več, kot je dovoljeno

18.2.2025 | 09:30 | L. M.

Novo mesto - Nekaj po 18. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Bentley nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 182 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 52 km/h. 43-letnemu državljanu Italije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Okoli 19. ure so prav tako na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Audi, ki je prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 53 km/h. 35-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve izrekli globo.

Ukradel bančno kartico, posteljnino…

Na parkirnem prostoru v kraju Čanje na območju Sevnice je med 13.15 in 14.30 nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil bančno kartico s PIN kodo. Storilec je na bankomatih opravil dvig gotovine v skupnem znesku 1.400 evrov.

S terase gostinskega lokala na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v noči na 17. februar nekdo odnesel vrtni stol.

Na območju Spodnje Libne je med 4. februarjem in 17. februarjem neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel vzglavnik in posteljnino.

Prijeli 36 ilegalcev

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Loče, Jereslavec) izsledili in prijeli devet državljanov Bangladeša, šest državljanov Indije, pet državljanov Pakistana, pet državljanov Afganistana, pet državljanov Nepala, štiri državljane Turčije in državljana Azerbajdžana. Na območju Metlike so prijeli državljana Sudana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

