gospodarstvo

Dom starejših v Višnji Gori raste

18.2.2025 | 10:00 | L. M., foto: Gašper Stopar

Ivančna Gorica - Gradnja doma za starejše v Višnji Gori vidno napreduje. Trenutno poteka gradnja pritlične etaže prvega od treh objektov, ki sestavlja stavbni kompleks doma. Sočasno se ureja kanalizacija za drugi objekt ter izkop za tretji objekt.

Potek gradnje si je v družbi direktorice DSO Grosuplje Metke Velepec Šajn te dni ogledal tudi župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad.

Ogled na terenu - gradnja DSO v Višji Gori dobro napreduje.

Dela, ki jih izvaja podjetje TGH d.o.o., potekajo od lanskega oktobra in bodo zaključena spomladi leta 2026. Investicijo izvaja Dom starejših občanov Grosuplje, ki je za izgradnjo objekta v Višnji Gori prejel sofinancerska sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje gradnje za institucionalno varstvo odraslih oseb, ki ga je izvedlo Ministrstvo za solidarno prihodnost. DSO Grosuplje poleg doma v Višnji Gori (60 postelj), gradi podobni enoti še na Blokah (60 postelj) in v Sodražici (24 postelj).

Kompleks novega doma za starejše je lepo umeščen v prostor.

Kot pravi Tjaša Bregar, stavbni kompleks doma za starejše v Višnji Gori tvorijo tri funkcionalno samostojne stavbe ter pomožni objekt. Funkcionalni objekti so dvoetažni (pritličje in nadstropje) in bodo skupno nudili 60 postelj za starostnike. Poleg sob za oskrbovance, razdelilne kuhinje, upravnih, servisnih in tehničnih prostorov, bo v kompleksu prostor za izvajanje dnevnih aktivnosti, manjša kavarna, manjši poslovni prostor. Bivajoči bodo imeli dostop tudi do parka, ki bo urejen med objektih.

‹ nazaj