Obvezni zdravstveni prispevek bo marca višji

18.2.2025 | 07:00 | STA / B. B.

Ljubljana - Obvezni zdravstveni prispevek, ki trenutno znaša 35 evrov, bo po novem predvidoma znašal 37,17 evra. Na ministrstvu za zdravje pripravljajo odredbo o določitvi njegove višine in jo bodo v kratkem poslali v medresorsko usklajevanje. Nato bo objavljena v uradnem listu, najkasneje do konca februarja, so za STA napovedali na ministrstvu.

Način določitve oziroma uskladitve višine zneska obveznega zdravstvenega prispevka je zakonsko predpisan, ministrstvo za zdravje pa izpelje formalni postopek uskladitve. "Ministrstvo za zdravje torej ne določi višine zneska obveznega zdravstvenega prispevka," so poudarili.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da se obvezni zdravstveni prispevek uskladi enkrat na leto. Kot je navedeno v zakonu, se prispevek vsako leto 1. marca uskladi z rastjo povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu glede na podatke statističnega urada.

Obvezni zdravstveni prispevek se je uveljavil 1. januarja lani, ko je nadomestil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Spremembe je uvedla novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je predlagala vlada, potrdil pa DZ.

Povod za spremembo je bilo dogajanje spomladi leta 2023. Potem ko je zavarovalnica Generali napovedala dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za več kot 30 odstotkov, je vlada najprej izdala uredbo. Z njo je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35,67 evra. Zatem sta tudi drugi dve zavarovalnici, ki sta ponujali dopolnilno zavarovanje, Triglav in Vzajemna, napovedali možnost dviga premije.

Prispevek zaenkrat za vse enak

Kljub napovedim, da bo obvezni zdravstveni prispevek odvisen od višine posameznikovih dohodkov, za zdaj ta ostaja za vse enak. Študija, ki so jo naročili na ministrstvu za zdravje, je predvidela 15 različnih scenarijev za vpeljavo solidarnosti.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je decembra lani za STA pojasnila, da na ministrstvu še preučujejo, katera od možnosti bi bila najbolj ustrezna. "Morda je smiselno počakati tudi na davčno reformo, ki je že v teku," je takrat povedala ministrica.

