Gradnja kanalizacije na Raki prehaja v zaključno fazo

18.2.2025 | 07:05 | B. B.

Foto: Mestna občina Krško

Krško, Raka - Na območju Rake se intenzivno nadaljujejo dela v okviru 2. faze gradnje kanalizacijskega sistema. Trenutno potekajo dela na odseku od mrliške vežice, mimo restavracije Silvester proti hišni številki 104, s čimer 2. faza gradnje kanalizacijskega sistema na Raki prehaja v zaključno fazo, so sporočili z Mestne občine Krško.

Gradbena dela, ki jih izvaja družba KOP Brežice, so se pričela v začetku leta 2024 in bodo končana skladno s pogodbenim rokom, do 30. junija 2025. Pogodbena vrednost projekta znaša 1,5 milijona evrov.

Druga faza vključuje gradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda v skupni dolžini 2.801 metrov, dva tlačna voda v dolžini 262 metrov, dva meteorna kanala v dolžini 271 metrov in dve črpališči. Projektirana kanalizacija bo zagotavljala odvod fekalnih voda – sušnega odtoka ter ločeno odvajanje meteornih voda. Po končanju gradnje bo na nov kanalizacijski sistem priključenih okoli 230 gospodinjstev, zasnova kanalov pa upošteva tudi predvideno pozidavo in možnost priključkov za novogradnje.

Z izvedbo projekta želi Mestna občina Krško izboljšati stanje vodnih teles, zagotoviti stroškovno učinkovito in energetsko nevtralno čiščenje odpadnih voda ter sodobno komunalno infrastrukturo za prebivalce Rake.

