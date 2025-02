družabno

Združila jih je poezija

18.2.2025 | 07:00 | Sabina Gosenca

V Knjižnici Črnomelj so že trinajsto leto zapored pripravili literarni večer recitacij in tako zaznamovali slovenski kulturni praznik. Dogodek, ki povezuje vse generacije ljubiteljev poezije, je letos postavil nov mejnik – nastopilo je rekordnih 42 recitatorjev. V središču večera so bile hudomušne in parodične pesmi pesnika, igralca, dramatika in prevajalca Andreja Rozmana - Roze, ki so na obrazih zbranih pričarale številne nasmehe. Posebno noto večeru je dodala osrednja gostja, slovenska igralka Zvezdana Mlakar, ki je s svojim navdihujočim govorom odprla razmislek o tem, kdo smo in kaj je naša resnica. Njene besede so ganile tudi župana Občine Črnomelj Andreja Kavška, ki se je tudi pridružil recitatorjem. Ob poeziji je dogodek obogatila še Vokalna skupina Devojke z izbranimi ljudskimi pesmimi. V ustvarjalnem večeru je bilo spet čutiti povezovalno moč, saj so se ga tradicionalno udeležili posamezniki iz različnih ustanov in iz vseh treh belokranjskih občin. Ob Zvezdani Mlakar so na fotografiji tudi župan Andrej Kavšek (desno), ob njem direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan ter del kolektiva knjižnice.

