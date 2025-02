kronika

FOTO: Zasegli kokain, konopljo in ekstazi; stepli so se na črpalki

17.2.2025 | 10:00 | M. K.

Policisti PP Sevnica so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 47-letnega moškega iz Sevnice. Med hišno preiskavo so v stanovanjskem objektu našli in zasegli 1565 tablet s prepovedano drogo MDMA, 11,5 grama prepovedanega kokaina in 30 gramov posušenih rastlinskih delcev konoplje.

Foto: PU Novo mesto

47-letnega osumljenca so s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Krškem, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Nasilneža vklenili

Včeraj okoli 16.30 so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz bencinskega servisa v Krškem, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Policisti so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med tremi osebami, ki se poznajo in so v sporu. Lažje poškodovani oškodovanec je zaradi poškodbe poiskal zdravniško pomoč. Med policijskim postopkom je na kraj prišel njegov 18-letni sin, ki je poskušal fizično obračunati z napadalcema in ni upošteval opozoril in ukazov policistov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zaradi kršitve javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog. Zoper 36-letnega in zoper 39-letnega osumljenca povzročitve lahke telesne poškodbe bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Poškodovan voznik štirikolesnika

Včeraj nekaj po 13. uri sew je zgodila prometna nesreča na cesti v Bučni vasi. 41-letni voznik štirikolesnika je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Tatvine

Med 14. 2. in 16. 2. je na delovišču v Žabjeku v Podbočju neznanec iz rezervoarjev tovornega vozila in delovnega stroja iztočil okoli 230 litrov goriva.

V Ponikvah na območju Brežic je včeraj nekdo iz odprtega kmetijskega objekta ukrdel suhomesnate izdelke in lastnico oškodoval za okoli 150 evrov.

Migranti

Policisti so med 14. 2. in 17. 2. na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Rakovec, Obrežje, Slovenska vas, Bukošek, Kapele, Nova vas pri Mokricah) prijeli 19 državljanov Egipta, 17 Indije, devet Maroka, sedem Sirije, šest Bangladeša, štiri Konga, tri državljane Pakistana in Šrilanke, dva državljana Turčije, Alžirije ter Palestine in po enega državljana Sierra Leoneja, Afganistana, Sudana, Rusije in Kuvajta.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 14. 2. in 17. 2. 2025 posredovali v 148. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 512 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 25 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 31. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Krškem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilništva, lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

